‘भूल भुलैया 3’ के बाद अब ‘नागजिला’...कार्तिक आर्यन की इस नई फिल्म के आगे भूल जाएंगे ‘गॉडजिला’, गेट रेडी फॉर रूह बाबा न्यू एडवेंचर

Kartik Aaryan New Film Naagzilla: कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘नागजिला’ को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और बायोपिक जैसी फिल्मों में अपनी अलग छाप छोड़ने के बाद अब वे एक एडवेंचर फिल्म में नजर आएंगे. ये फिल्म नागों की रहस्यमयी दुनिया पर आधारित बताई जा रही है. कार्तिक ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि वे इसमें प्रियंवदेश्वर नाम का एक रोल प्ले करेंगे, जो नागलोक का पहला कांड लेकर आ रहा है, जिसको लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

अब लंबे समय बाद कार्तिक ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, ये फोटो उनकी अपकमिंग फिल्म ‘नागजिला’ के शूटिंग डे 1 की झलक है, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई. पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘भूल भुलैया3 का 1 साल, नागजिला का पहला दिन, हर हर महादेव, 14 अगस्त 2026’. इस लाइन ने फैंस में रोमांच बढ़ा दिया. तस्वीरों में कार्तिक की लुक काफी इंटेंस और मिस्टेरियस लग रही है. फैंस ने कमेंट सेक्शन में उन्हें 'सुपरस्टार नाग'.

अगले साल रिलीज होगी कार्तिक की ये फिल्म

वहीं, कुछ फैंस ने उनको 'नेक्स्ट लेवल परफॉर्मर' भी बताया. उनकी इस नई फिल्म की झलक से साफ है कि ये कार्तिक के करियर की सबसे यूनिक और विजुअली ग्रैंड फिल्म हो सकती है. ‘नागजिला’ फिल्म में कार्तिक के किरदार प्रियंवदेश्वर को लेकर भी एक्साइटमेंट चरम पर है. माना जा रहा है कि उनका किरदार इंसानी और नाग दोनों दुनियाओं के बीच फंसा एक योद्धा होगा, जो नागलोक के रहस्यों को उजागर करेगा. कहानी में माइथोलॉजी और मॉडर्न एरा का यूनिक संगम देखने को मिल सकता है. फिल्म का टोन एडवेंचर और रहस्य से भरपूर रहेगा.

‘भूल भुलैया 3’ को पूरा हुआ 1 साल

ये रोल कार्तिक के अब तक के इमेज से बिल्कुल अलग है, इसलिए दर्शक उन्हें इस नए अवतार में देखने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. कार्तिक की ये पोस्ट ऐसे समय पर आई जब उनकी सुपरहिट फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ को रिलीज हुए एक साल पूरा हो चुका है. उन्होंने इस मौके पर अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, 'आपका प्यार मुझे हर बार नई प्रेरणा देता हैट. ‘भूल भुलैया 3’ की सफलता ने कार्तिक को नए मुकाम पर पहुंचाया था और अब ‘नागजिला’ से उनकी उम्मीदें और भी ज्यादा हैं, जिसको लेकर हर कोई एक्साइटेड है.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे कार्तिक आर्यन

फिल्म ‘नागजिला’ को लेकर इंडस्ट्री के अंदर भी काफी हलचल है. माना जा रहा है कि ये एक हाई-स्केल प्रोजेक्ट है जिसमें जबरदस्त वीएफएक्स और शानदार विजुअल्स देखने को मिलेंगे. फिल्म का निर्देशन एक नामी डायरेक्टर कर रहे हैं, जिनका नाम का ऐलान भी जल्द ही किजा जाएगा. ‘नागजिला’ को लेकर कार्तिक के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे 'इंडिया की नेक्स्ट बिग एडवेंचर फिल्म' बता रहा है, तो कोई इसे ‘नागिन यूनिवर्स’ से भी बड़ा कह रहा है. हैशटैग #Naagzilla और #KartikAaryan वायरल ट्रेंड में शामिल हैं.