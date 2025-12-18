Advertisement
KBC 17 के सेट पर कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से पूछा ये पर्सनल सवाल, तो बिग बी के मुंह से तुरंत ही निकला- ‘पागल हो क्या...’

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के आने वाले एपिसोड में अमिताभ बच्चन का मजेदार अंदाज देखने को मिलेगा. साथ ही इस एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे बिग बी के सामने हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे, जिसके कई प्रोमो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच कार्तिक मेगास्टार से एक ऐसा पर्सनल सवाल करते हैं, जिसके जावब में उनको ये सुनना पड़ता है.

Dec 18, 2025, 07:02 AM IST
Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 17 का आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि शो के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प और हल्के-फुल्के किस्से साझा करते नजर आएंगे. शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शो के कुछ प्रोमो वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनमें बिग बी के सामने हॉट सीट पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे बैठे नजर आते हैं, जो अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ के प्रमोशनल के लिए पहुंचे. 

इस दौरान दोनों सितारों ने अमिताभ बच्चन से ढेर सारी बातें कीं. बातों ही बातों में कार्तिन आर्यन ने बिग बी से उनकी पत्नी जया बच्चन को लेकर एक पर्सनल सवाल पूछा, जिसके जवाब में उनको ‘पागल हो क्या...’ सुनना पड़ा. दरअसल, ये सब कुछ बेहद ही मजाकिया अंदाज में घटा. कार्तिन ने बिग बी से जो सवाल पूछा था उसका जवाब अमिताभ बच्चन ने कुछ इस अंदाज में दिया कि स्टूडियो में मौजूद हर कोई हंस पड़ा. वीडियो में कार्तिक, अमिताभ से पूछते हैं, ‘क्या जया बच्चन को उनके मोबाइल का पासवर्ड पता है?’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कार्तिक ने अमिताभ बच्चन से पूछा पर्सनल सवाल

इस सवाल पर बिग बी जोर-जोर से हंसते हैं और मजाक में कहते हैं, ‘पागल हो क्या. हम बता देंगे उनको’. उनका ये जवाब सुनकर कार्तिक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. इसके बाद कार्तिक उनसे पूछते हैं, ‘क्या आप जया जी से छिप-छिपकर चिप्स खाते हैं?’. ये सवाल सुनकर अमिताभ और भी ज्यादा हंसने लगते हैं. ये मजेदार बातचीत यहीं खत्म नहीं होती. कार्तिक, अमिताभ बच्चन को कोरियन हार्ट जेस्चर बनाना भी सिखाते नजर आते हैं. बिग बी पहले तो थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन फिर पूरे मन से इस जेस्चर को ट्राय करते हैं. 

33 साल का वो टीवी स्टार, जिसने निभाए सबसे ज्यादा टॉक्सिक किरदार, अब बदलना चाहता है इमेज, बोले- ‘एक वक्त ऐसा आया...’

अनन्या ने अमितभा बच्चन को सिखाए नए-नए स्लैंग

उनका ये अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आने वाला है. उम्र और जनरेशन का फर्क होने के बावजूद अमिताभ बच्चन का ये चुलबुला रूप लोगों को खूब एंटरटेन करता है. शो में ये पल काफी खास और यादगार बन जाता है. कार्तिक के साथ-साथ अनन्या भी हॉट सीट पर बैठी नजर आईं. अनन्या अपनी जेन जेड स्टाइल लेकर आती हैं और अमिताभ बच्चन को नए-नए स्लैंग सिखाती हैं. वे ‘OOTD’, ‘Drip’ और ‘No Cap’ जैसे शब्दों का मतलब समझाने की कोशिश करती हैं. इन शब्दों को सुनकर बिग बी थोड़ा कन्फ्यूज जरूर होते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनन्या, अमिताभ बच्चन को कहती हैं ‘Drip’

लेकिन इन शब्दों को समझने की बिग बी की क्रियोसिटी साफ नजर आती है. इसी बीच सबसे मजेदार पल तब आता है जब अनन्या अमिताभ बच्चन को ‘Drip’ कहती हैं. बिग बी तुरंत कहते हैं कि उनके हिसाब से ‘Drip’ का मतलब छत से टपकता पानी होता है. इस जवाब पर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं. फिर अनन्या आसान शब्दों में समझाती हैं और बताती हैं, ‘अमिताभ बच्चन दुनिया के सबसे महान हैं, नो कैप’. यानी सच में महान. अनन्या की ये बात सुनकर बिग बी भी मुस्कुरा देते हैं और पूरा माहौल तालियों से गड़बड़ा उठता है. 

Kartik AaryanAmitabh BachchanKaun Banega Crorepati 17

