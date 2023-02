Kartik Aaryan Sara Ali Khan: क्या दोबारा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कार्तिक-सारा या नए प्रोजेक्ट पर हो रहा है काम? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

Kartik Sara New Film or Dating Again Actor Reveals: कार्तिक आर्यन एक बेहद पॉपुलर एक्टर हैं और अपने काम के लिए उन्हें बहुत सराहना मिलती है. कार्तिक जितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से जाने जाते हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं. कार्तिक आर्यन कुछ समय पहले, रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान की बेटी और अपनी 'लव आज कल 2' फिल्म की को-स्टार सारा अली खान को डेट (Sara Ali Khan Kartik Aaryan Dating) कर रहे थे लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया. अब खबरें आ रही हैं कि या तो ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर दोनों एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं. इन खबरों पर अब कार्तिक ने चुप्पी तोड़ दी है, आइए जानते हैं कि एक्टर ने कहा क्या है...

कार्तिक आर्यन-सारा अली खान के बीच क्या चल रहा है?

न्यू ईयर के समय कुछ फोटोज सामने आई थीं जिनमें ये देखा गया था कि सारा अली खान और कार्तिक आर्यन एक ही जगह पर हैं जिसका मतलब यह हुआ कि दोनों ने न्यू ईयर एक साथ मनाया था. अब, हाल ही में कार्तिक और सारा को उदयपुर में एक साथ स्पॉट किया गया था. ऐसे में, फैंस के मुताबिक या तो दोनों फिरसे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर एक नई मूवी में काम कर रहे हैं जिसकी शूटिंग के लिए दोनों उदयपुर में साथ थे. देखें कार्तिक का इन बातों पर क्या कहना है.

'शहजादा' एक्टर ने इन खबरों पर तोड़ी चुप्पी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक आर्यन ने हाल ही में, अपनी नई फिल्म 'शहजादा' के प्रमोशन्स के दौरान इन खबरों पर अपना पहला बयान दिया. उदयपुर में सारा और उनका एक साथ दिखना, महज एक इत्तेफाक था. कार्तिक कहते हैं कि वो उदयपुर फिल्म प्रमोशन्स के लिए गए थे और वो और सारा एक ही समय पर एक ही जगह पर थे और इसलिए फैंस ने साथ में उनकी फोटो खींच ली.

कार्तिक को हैरानी हो रही है कि इतनी काम फोटोज क्यों वायरल हो रही हैं और बाकी फोटोज क्यों नहीं दिखाई दी हैं. उनका कहना है कि फिलहाल वो दोनों साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर वो जरूर एक्ट्रेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे.

