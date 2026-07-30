असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, 1 करोड़ रुपये देकर पेश की मिसाल; मुख्यमंत्री ने की तारीफ

Kartik Aaryan Helps Assam Peoples: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर अपनी दरियादिली से लोगों का दिल जीत लिया है. असम में बाढ़ से पैदा हुए गंभीर हालात के बीच एक्टर ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. कार्तिक आर्यन ने असम सरकार के राहत फंड में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों तक राहत और जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें. हर कोई एक्टर के इस नेक काम की सराहना कर रहा है.
कार्तिक आर्यन ने यह योगदान उस वक्त दिया है, जब असम के कई हिस्से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण संकट का सामना कर रहे हैं. कार्तिक की इस पहल को सोशल मीडिया पर काफी सराहना मिल रही है, क्योंकि इस राशि से प्रभावित इलाकों के लोगों तक भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जाएगा.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्टर की इस दरियादिली के लिए उनका आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे एक 'हृदयस्पर्शी' (Heartening) कदम बताते हुए कहा कि यह सहयोग असम के लोगों की मदद के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने भी कार्तिक की इस मदद की प्रशंसा की और इसे समय पर मिली एक बड़ी सहायता बताया, जो राज्य सरकार के राहत उपायों को और मजबूती देगी.
Truly heartened by your generous contribution, TheAaryanKartik
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Himanta Biswa Sarma (himantabiswa) July 30, 2026
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने असम और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. विशेष रूप से तिनसुकिया जिले के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. अरुणाचल प्रदेश में होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण असम के तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जैसे जिलों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है. इसके अतिरिक्त, नागालैंड के कई जिलों में अलर्ट के कारण चराइदेव और जोरहाट जैसे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सकता है.
बता दें कि बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन काफी लंबे समय से अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म को लेकर चर्चा में चल रहे हैं. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ एक्ट्रेस श्रीलीला के नजर आने की चर्चा है. हाल ही में टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने एक इवेंट में कहा, 'अनुराग बसु की फिल्म पूरी हो गई है, बस अब रिलीज डेट कन्फर्म करनी है. अब हम अगले महीने कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.'