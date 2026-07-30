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असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, 1 करोड़ रुपये देकर पेश की मिसाल; मुख्यमंत्री ने की तारीफ

Kartik Aaryan Helps Assam Peoples: इस वक्त असम में लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. ऐसे मुश्किल के समय में सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने मदद का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने असम सरकार के राहत फंड में 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 30, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:45 PM IST
असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, 1 करोड़ रुपये देकर पेश की मिसाल; मुख्यमंत्री ने की तारीफ

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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