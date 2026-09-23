'ऐसे सपनों पर हंसकर लोग आगे बढ़ जाते हैं' नेशनल अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए कार्तिक आर्यन, लिखा- 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं’

कार्तिक ने अपने इस सबसे बड़े सम्मान को देश के हर पैरालिंपियन और उन लोगों के साथ शेयर किया, जो असंभव को संभव करने का साहस रखते हैं और कभी हार नहीं मानते. उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड की जूरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया. अपने कैप्शन के आखिर में कार्तिक ने इसे अपने सफर का अंत नहीं, बल्कि आने वाले कई और सफर की शुरुआत बताया. उन्होंने अपने पोस्ट का समापन 'गणपति बप्पा मोरया' के साथ किया. इस तरह 'चंदू चैंपियन' से लेकर नेशन अवॉर्ड तक का कार्तिक का सफर उनके लिए सिर्फ एक अवॉर्ड की कहानी नहीं, बल्कि एक छोटे शहर के सपने के सच होने की कहानी भी बन गया.