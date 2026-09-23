'ऐसे सपनों पर हंसकर लोग आगे बढ़ जाते हैं' नेशनल अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए कार्तिक आर्यन, लिखा- 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं’

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के लिए बीती शाम बेहद खास रही है. गुजरात में आयोजित नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में उन्हें फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मंच पर रजत कमल अवॉर्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया. अवॉर्ड मिलने के बाद कार्तिक ने अपनी खुशी और फीलिंग्स को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेरेमनी की वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि इस खास पल को शब्दों में बयां करना उनके लिए आसान नहीं है और वो अभी भी काफी एक्साइटेड और नर्वसनेस महसूस कर रहे हैं.
कार्तिक ने अपने इमोशनल पोस्ट में अपने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने लिखा कि ग्वालियर के उस लड़के को याद करके वो मुस्कुरा रहे हैं, जिसने ऐसे माहौल में एक्टर बनने का सपना देखा था, जहां लोग इस तरह के सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते थे. कार्तिक ने कहा कि आखिरकार उन्होंने उस सपने को अपनी आंखों के सामने देखा और जिया.
कार्तिक ने अपने पोस्ट में इस सम्मान को छोटे शहर के एक लड़के का सपना पूरा होने जैसा बताया. फिल्म 'चंदू चैंपियन' में पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के मौके के लिए उन्होंने कबीर खान और साजिद नाडियाडवाला का भी आभार जताया. कार्तिक ने इस खास मौके को अपने परिवार के साथ भी सेलिब्रेट किया.
उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन का यूज करते हुए अपने माता-पिता के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मेरे जीवन के सबसे बड़े पल में मेरी दुनिया के साथ.' कार्तिक के लिए ये सम्मान सिर्फ उनके करियर की बड़ी सफलता ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के उस सपोर्ट का भी नतीजा है, जो उन्हें हर कदम पर मिला. अपने लंबे नोट में भी उन्होंने माता-पिता के आशीर्वाद, प्यार और लगातार मिले समर्थन को अपनी ताकत बताया.
कार्तिक ने बताया कि 'चंदू चैंपियन' के लिए किया गया सफर उनके लिए आसान नहीं था. मुरलीकांत पेटकर के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और अब उस मेहनत का फल नेशनल अवॉरड के रूप में मिलने पर वो बेहद इमोशनल हैं. अपने अंदाज में उन्होंने इस सफर को याद करते हुए कहा कि ये सफर बेहद कठिन था, लेकिन इसका नतीजा रसमलाई जितना मीठा है. उन्होंने अपनी टीम और उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया और मुश्किल समय में उनका हौसला बनाए रखा.
.@TheAaryanKartik is honoured with the National Film Award for Best Actor by President Droupadi Murmu. NationalFilmAwards #IndiaCelebratesCinema #FilmsThatUnite https://t.co/OgIHPN7WhU
— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
कार्तिक ने अपने इस सबसे बड़े सम्मान को देश के हर पैरालिंपियन और उन लोगों के साथ शेयर किया, जो असंभव को संभव करने का साहस रखते हैं और कभी हार नहीं मानते. उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड की जूरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया. अपने कैप्शन के आखिर में कार्तिक ने इसे अपने सफर का अंत नहीं, बल्कि आने वाले कई और सफर की शुरुआत बताया. उन्होंने अपने पोस्ट का समापन 'गणपति बप्पा मोरया' के साथ किया. इस तरह 'चंदू चैंपियन' से लेकर नेशन अवॉर्ड तक का कार्तिक का सफर उनके लिए सिर्फ एक अवॉर्ड की कहानी नहीं, बल्कि एक छोटे शहर के सपने के सच होने की कहानी भी बन गया.