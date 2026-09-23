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'ऐसे सपनों पर हंसकर लोग आगे बढ़ जाते हैं' नेशनल अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए कार्तिक आर्यन, लिखा- 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं’

Kartik Aaryan National Award: फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को बीती शाम बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस खास पल को महसूस करते हुए एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 23, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:23 AM IST
'ऐसे सपनों पर हंसकर लोग आगे बढ़ जाते हैं' नेशनल अवॉर्ड जीतकर भावुक हुए कार्तिक आर्यन, लिखा- 'चंदू नहीं, चैंपियन हूं मैं’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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