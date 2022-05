Bhool Bhulaiyaa 2: कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने किया ट्वीट, एक्टर ने दिया ऐसा जवाब

Vivek Agnihotri On Bhool Bhulaiyaa 2: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई सितारे इस मूवी की तारीफ कर चुके हैं. अब मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' को लेकर ऐसा ट्वीट किया है जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने ट्वीट करते हुए कार्तिक आर्यन और उनकी फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) की तारीफ की है. उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जबरदस्त सफलता के लिए कार्तिक आर्यन को बधाई और ढेर सारा प्यार. अपने काम को बोलने दो और कभी मत भूलना एकला चलो रे'. विवेक के इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने विवेक के इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन दिया है.

Lots of congratulations and love to @TheAaryanKartik for wonderful success. Let your work speak and never forget to Ekla Chalo Re.

