Advertisement
trendingNow13064901
Hindi Newsबॉलीवुडकौन है वो मिस्ट्री गर्ल? जिसके साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे कार्तिक आर्यन, वायरल PHOTOS ने इंटरनेट पर लगाई आग

कौन है वो मिस्ट्री गर्ल? जिसके साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे कार्तिक आर्यन, वायरल PHOTOS ने इंटरनेट पर लगाई आग

Kartik Aaryan Vacation: कार्तिक आर्यन के गोवा वेकेशन की तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्होंने हलचल मचा दी है. जहां कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि कार्तिक एक ‘मिस्ट्री गर्ल’ के साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं. वायरल तस्वीरों की लोकेशन एक दम सेम नजर आ रही हैं जिनमें...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 06, 2026, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है वो मिस्ट्री गर्ल? जिसके साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे कार्तिक आर्यन
कौन है वो मिस्ट्री गर्ल? जिसके साथ गोवा में छुट्टियां मना रहे कार्तिक आर्यन

Kartik Aaryan Mystery Girl Vacation: 35 साल के बॉलीवुड के यंग और हैंडसम हंक कार्तिक आर्यन एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह है उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका गोवा वेकेशन है. कार्तिक ने खुद बीच पर रिलैक्स करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. लेकिन इसके बाद Reddit पर यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि इस वेकेशन पर कार्तिक अकेले नहीं, बल्कि किसी ‘मिस्ट्री गर्ल’ के साथ गए हैं. इतना ही नहीं, उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं. 

देखते ही देखते ये तस्वीरें उनके फैंस के बीच भी तेजी से वायरल होने लगी, जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया. लोगों के बीच तरह-तरह की बातें होने लगीं. दरअसल, कुछ रेडिट यूजर्स ने कार्तिक की गोवा की तस्वीरों की तुलना एक महिला की तस्वीरों से की और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो गोवां में कार्तिक के साथ हैं. बताया जा रहा है कि उस महिला का नाम करीना कुबिलियूते है और वो ग्रीस की रहने वाली हैं. यूजर्स का दावा है कि दोनों की तस्वीरें एक ही बीच लोकेशन की हैं. 

Kartik is vacationing in Goa with this girl
byu/LazyLooming inBollyBlindsNGossip

Add Zee News as a Preferred Source

किसी मिस्ट्री गर्ल संग गोवा में मना रहे छुट्टियां?

इन तस्वीरों में बीच बेड्स, समुद्र का एंगल, लाउंजर्स और यहां तक कि तौलिए तक की जगह तक काफी हद तक एक जैसी बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स में लोग दोनों तस्वीरों की बारीकी से तुलना करते नजर आए. कई यूजर्स का कहना है कि फोटो में दिख रहा सेटअप बिल्कुल मैच करता है. कुछ ने ये भी कह रहे हैं कि कार्तिक उस महिला को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्होंने अनफॉलो कर दिया. 

'बच्चन मेरी विरासत नहीं', अमिताभ बच्चन के नाती ने डेब्यू के बाद तोड़ी चुप्पी, कहा- 'पिता की परछाई...'

वायरल तस्वीरें देख फैंस भी रह गए हैरान

हालांकि, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और Zee News भी इन दावों की पुष्टि नहीं करता. उस महिला को लेकर पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. रेडिट यूजर्स का दावा है कि वे फिलहाल यूके में पढ़ाई कर रही हैं. न तो कार्तिक आर्यन और न ही उस महिला की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया है. ऐसे में ये पूरा मामला सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलों तक ही सीमित है. कार्तिक ने भी चुप्पी साध रखी है और किसी भी तरह की सफाई नहीं दी. 

अनन्या पांडे संग ब्रेकअप पर की बात 

इसी बीच कार्तिक आर्यन ने अपनी पर्सनल लाइफ और इमोशनल ग्रोथ को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने Filmfare को दिए इंटरव्यू में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनन्या पांडे के साथ रिश्ते पर बात की. कार्तिक ने कहा कि वक्त के साथ दोनों ने एक-दूसरे को बेहतर समझा है. उनके मुताबिक, जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंस ने उन्हें और अनन्या को पहले से ज्यादा परिपक्व बना दिया है. कार्तिक ने ये भी कहा कि हर ब्रेकअप नफरत में नहीं बदलता. 

इन हसीनाओं के साथ भी जुड़ चुका नाम 

उन्होंने साफ किया कि अनन्या के साथ उनका रिश्ता हमेशा प्यार और सम्मान भरा रहा है. हाल ही में दोनों फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में साथ नजर आए थे, जिसे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली. इससे पहले उनका नाम सारा अली खान, कृति सनोन और श्रीलीला जैसी खूबसूरत हसीनाओं के साथ भी जुड़ चुका है. वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो आने वाले समय में उनके पास कई और प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें वो नजर आने वाले हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Kartik Aaryan

Trending news

देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी