Shahrukh Khan करोड़ों की गाड़ियां छोड़ बाइक पर आए नजर, Kartik Aaryan से मिलते ही लगा लिया गले, जताया खूब प्यार

Kartik Aaryan Shahrukh Khan Meet at an event in Mumbai: शाहरुख खान का जलवा जहां आज भी बरकरार है तो वहीं कार्तिक आर्यन भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं और जब इन दोनों कलाकारों की मुलाकात हो तो फिर बात खास बन जाती है. मुंबई में शुक्रवार को दोनों सितारे एक दूसरे से मिले और फैंस को दोनों का अंदाज भा गया.