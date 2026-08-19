/कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए बुरी खबर! एक्शन सीक्वेंस में घायल, दर्द से तड़पते अस्पताल में हुए भर्ती; घुटने की होगी सर्जरी

Kartik Aaryan Knee Injury: बॉलीवुड के हैंडसम हंक और हाल ही में नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है. डायरेक्टर कबीर खान की अगली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं. फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के दौरान एक मुश्किल एक्शन सीन करते समय उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई है. इसके तुरंत बाद उन्हें मुंबई के फोर्टिस रहेजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें घुटने की सर्जरी कराने की सलाह दी है.
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों डायरेक्टर कबीर खान के साथ अपनी नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पर काम कर रहे थे. फिल्म की शूटिंग का आखिरी शेड्यूल मुंबई में चल रहा था और मेकर्स ने सबसे कठिन एक्शन सीन्स को आखिरी दो दिनों के लिए बचाकर रखा था. इन्हीं हाई-ऑक्टेन सीन्स को खुद परफॉर्म करते समय कार्तिक आर्यन के घुटने में अचानक गंभीर चोट आ गई. चोट इतनी तेज थी कि उन्हें तुरंत शूटिंग रोकनी पड़ी.
अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी
हादसे के तुरंत बाद कार्तिक आर्यन को मुंबई के माहिम स्थित फोर्टिस रहेजा अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि उनके घुटने में अंदरूनी और गंभीर चोट आई है, जिसके लिए उन्हें एक-दो दिनों के भीतर ही सर्जरी करानी पड़ेगी. सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर रहने की सलाह दी है.
एक्शन सीन्स के लिए ली थी सख्त ट्रेनिंग
कबीर खान और कार्तिक आर्यन की जोड़ी इससे पहले सुपरहिट फिल्म 'चंदू चैंपियन' में एक साथ काम कर चुकी है, जिसके लिए कार्तिक को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था. इस नई फिल्म के लिए भी कार्तिक पिछले कई महीनों से स्पेशल इंटरनेशनल कोचों की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे. हालांकि, इतनी तैयारी के बावजूद सेट पर यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया.
प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक करीबी ने बताया है कि सर्जरी के बाद कार्तिक कुछ दिन आराम करेंगे और ठीक होते ही अपने बाकी पेंडिंग काम निपटाएंगे. इस ब्रेक के बाद कार्तिक आर्यन अनुराग बासु की अगली फिल्म पर भी काम शुरू करने वाले हैं. फिलहाल उनके फैंस और पूरे बॉलीवुड में उनके जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही हैं.