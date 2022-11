Kartik Aaryan ने अपने बर्थडे पर फैन्स को दिया बड़ा सरप्राइज! सामने आया 'Shehzada' का पहला लुक

Kartik Aaryan Shehzada First Look Out: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फैन फॉलोइंग समय के साथ काफी बढ़ गई है और एक्टर देश के टॉप सितारों में गिने जाते हैं. एक आउटसाइडर, कार्तिक आर्यन ने एक बहुत छोटे शहर से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो एक सुपरस्टार हैं. आज यानी 22 नवंबर को कार्तिक का जन्मदिन है. अपने बर्थडे पर उन्हें फैन्स से बेतहाशा प्यार मिल रहा है और शायद इसलिए एक्टर ने फैन्स को एक बेहद खास सरप्राइज दिया है. बता दें कि कार्तिक की अपकमिंग फिल्म, 'शहजादा' (Shehzada) का फर्स्ट लुक, उनके जन्मदिन पर यानी आज रिवील किया गया है. इस फिल्म में कार्तिक के साथ उनकी 'लुका छुपी' एक्ट्रेस कृति सैनन (Kriti Sanon) काम कर रही हैं. आपने इस फिल्म का फर्स्ट लुक देखा?

Kartik ने अपने बर्थडे पर फैन्स को दिया बड़ा सरप्राइज!

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) देश के सबसे बिजी स्टार्स में से एक हैं. कार्तिक ने कुछ समय पहले एक ब्लॉकबस्टर हिट, 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) डिलीवर की थी जिसके बाद भी वो लगातार काम में व्यस्त हैं. कार्तिक की अपकमिंग फिल्म्स में 'शहजादा' (Shehzaada) का नाम शामिल है और अब उनके बर्थडे पर इसी फिल्म का पहला लुक एक छोटे से टीजर के रूप में रिलीज कर दिया गया है.

सामने आया 'Shehzada' का पहला लुक

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, कार्तिक आर्यन की इस नई फिल्म का पहला लुक यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है. बता दें कि कार्तिक इस फिल्म में कृति के साथ एक बार फिर काम कर रहे हैं और इस फिल्म को वरुण धवन के भाई, रोहित धवन (Rohit Dhawan) डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में कार्तिक का नाम 'बंटू' (Bantu) है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है. ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो 10 फरवरी, 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

कार्तिक के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनकी फिल्म 'फ्रेडी' (Freddy) जल्द रिलीज होने वाली है जिसके बाद 'शहजादा' (Shehzada) आएगी. बता दें कि कार्तिक कियारा के साथ 'सत्यप्रेम की कथा' (Satyaprem ki Katha) नामक फिल्म पर भी काम कर रहे हैं. परेश रावल ने हाल ही में कन्फर्म किया था कि कार्तिक आर्यन 'फिर हेरा फेरी 3' (Phir Hera Pheri 3) में भी नजर आएंगे.



