फैंस को मिला तोहफा! इस क्रिसमस कार्तिक आर्यन मचाएंगे थिएटर में धमाल, अनन्या पांडे संग स्क्रीन पर करेंगे रोमांस

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: बॉलीवुड फेमस एक्टर कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' की रिलीज डेट फैंस के लिए आ गई है. पहले यह फिल्म न्यू ईयर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी लेकिन अब ये क्रिसमस 2025 को थिएटर में आएगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 03, 2025, 05:59 PM IST
फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी रिलीज डेट
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर पर्दे पर रोमांस करते दिखेंगे. कार्तिक और अनन्या की रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. पहले इस फिल्म की रिलीज डेट कुछ और थी लेकिन अब बदल गई है. पहले कार्तिक की ये फिल्म 31 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म थिएटर में जल्द ही आने वाली है. 

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की नई रिलीज डेट 
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है. मेकर्स ने फिल्म की नई डेट अनाउंस कर दी है. यह फिल्म अब क्रिसमस 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. दरअसल, पहले आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है. जिसके चलते क्रिसमस पर अब 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' रिलीज होगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कार्तिक आर्यन ने शेयर किया पोस्टर 
चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का नया पोस्टर शेयर किया है और इसके साथ ही डेट को भी अनाउंस किया है. पोस्टर में एक्टर अनन्या पांडे को कंधे पर उठाए नजर आ रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में कार्तिक ने लिखा 'मैं फिर आ रहा हूं, इस बार क्रिसमस पर 25 दिसंबर.'

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे वर्कफ्रंट
वहीं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास 'नागजिला' है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस क्रिसमस एक्टर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' दस्तक देगी. इसी के साथ एक्टर 'भूल भुलैया 4' में भी नजर आएंगे. वहीं एक्टर अनन्या पांडे चांद मेरा दिल में लक्ष्य के साथ नजर आएंगी. इसके अलावा उनके पास लिस्ट में 'कॉल मी बे 2' भी है. 

