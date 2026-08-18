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'क्या सच्चा प्यार होता भी है?’ गोविंदा-सुनीता आहूजा के विवाद के बीच कश्मीरा शाह की Cryptic Post ने मचाई हलचल

Kashmera Shah Cryptic Post: इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच चल रही बहसबाजी को लेकर चर्चा हो रही है. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट अपलोड किया है, जिसे लोग गोविंदा और सुनीता के विवाद से जोड़ रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:53 PM IST
'क्या सच्चा प्यार होता भी है?’ गोविंदा-सुनीता आहूजा के विवाद के बीच कश्मीरा शाह की Cryptic Post ने मचाई हलचल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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