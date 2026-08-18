'क्या सच्चा प्यार होता भी है?’ गोविंदा-सुनीता आहूजा के विवाद के बीच कश्मीरा शाह की Cryptic Post ने मचाई हलचल

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच काफी लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है, जो अब सिर्फ चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिकली पहुंचा गई है. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने अपने सोशल मीडिया पर प्यार को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो शादी और बेवफाई को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं. कश्मीरा ने आसमान में बने दिल के आकार की तस्वीर शेयर करते हुए प्यार और रिश्तों को लेकर कई सवाल किए. उनकी पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे गोविंदा-सुनीता के बीच चल रही उठापटक से जोड़कर देखने लगे. हालांकि, कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है.
कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि क्या आज भी सच्चा प्यार जैसी कोई चीज होती है? उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई इंसान अपने साथी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो और उसे हमेशा खास महसूस कराए. कश्मीरा ने ये भी पूछा कि आखिर ऐसा प्यार मिलता कहां है. उन्होंने रिश्तों में बढ़ती बेवफाई और टूटती शादियों पर निराशा जताते हुए कहा कि शायद अब उन्हें हकीकत का सामना करने की जरूरत है.
कश्मीरा की बातों से साफ लग रहा है कि वो आजकल रिश्तों को लेकर काफी इमोशनल हैं. कश्मीरा की पोस्ट ऐसे समय आई है जब सुनीता आहूजा कई मौकों पर गोविंदा की पर्सनल लाइफ और कथित अफेयर्स को लेकर खुलकर बोल चुकी हैं. ‘लॉक अप 2’ में भी उन्होंने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि उन्होंने एक्टर्स के अफेयर्स को बर्दाश्त करना सीख लिया है. हाल ही में गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार को साथ देखे जाने के बाद भी सुनीता ने तीखी टिप्पणी की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने गोविंदा को कोमल का ‘शुगर डैडी’ तक कह दिया और उनके रिश्ते पर सवाल खड़े किए. हालांकि, इन दावों और आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.
सुनीता की टिप्पणियों के बाद गोविंदा ने भी एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए अपनी बात को सामने रखा. उन्होंने कहा कि किसी के पास शोहरत, पैसा, ताकत या इज्जत होना भगवान की देन है और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों को नीचा दिखाया जाए. गोविंदा का कहना था कि इस तरह की पब्लिकली कमेंट्स से उनकी इमेज खराब होगी और काम पर बुरा असर पड़ेगा. यानी पति-पत्नी के बीच की बातें अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि लगातार सोशल मीडिया पर गॉसिप का हिस्सा बन गई है.
दिलचस्प बात ये है कि कश्मीरा और सुनीता के बीच भी कभी लंबी फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी थी. करीब 14 साल तक दोनों के रिश्ते बिगड़े रहे. लेकिन कुछ महीने पहले दोनों ने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे से फिर बात की. सुनीता ने बताया था कि कश्मीरा उनसे मिलकर रोने लगीं और माफी मांगी. सुनीता के मुताबिक, कश्मीरा ने अपनी गलती मानते हुए उनसे सॉरी कहा और इस मुलाकात के दौरान दोनों इमोशनल हो गईं. ऐसे में अब कश्मीरा की प्यार और शादी पर की गई पोस्ट ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों में प्यार, भरोसा और वफादारी की असली कीमत क्या है.