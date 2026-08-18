'क्या सच्चा प्यार होता भी है?’ गोविंदा-सुनीता आहूजा के विवाद के बीच कश्मीरा शाह की Cryptic Post ने मचाई हलचल

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच काफी लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है, जो अब सिर्फ चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिकली पहुंचा गई है. इसी बीच टीवी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने अपने सोशल मीडिया पर प्यार को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो शादी और बेवफाई को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं. कश्मीरा ने आसमान में बने दिल के आकार की तस्वीर शेयर करते हुए प्यार और रिश्तों को लेकर कई सवाल किए. उनकी पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे गोविंदा-सुनीता के बीच चल रही उठापटक से जोड़कर देखने लगे. हालांकि, कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है.