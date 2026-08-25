/गोविंदा-सुनीता के विवाद में नया मोड़! पुरानी कड़वाहट भूलकर मामी के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह; बोलीं- ‘अगर बोल रहीं तो सच होगा’

बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी मैरिज लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच उनकी बहू कश्मीरा शाह अपनी मामी सुनीता के सपोर्ट में उतरी हैं. कश्मीरा का सुनीता के साथ पुराना विवाद रहा है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि वे अपनी फैमिली के साथ खड़ी रहेंगी. सोमवार रात जब वे अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी से बाहर निकल रही थीं, तब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा. इस पर उन्होंने पैप्स से कपल की पर्सनल लाइफ का सम्मान करने की बात कही.
कश्मीरा शाह ने पैपराजी से बात करते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब दोनों एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘मैं सुनीता मामी के साथ हूं. उन्होंने आज तक कभी किसी बात पर आवाज नहीं उठाई. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्या गलत है और क्या सही. लेकिन अगर आज वो कुछ कह रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी’. कश्मीरा ने आगे जोर देकर कहा कि वे अपने परिवार की हर महिला के साथ खड़ी रहेंगी और किसी भी कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगी.
कश्मीरा शाह से पहले उनके पति और एक्टर कृष्णा अभिषेक ने भी इस फैमिली मैटर पर अपनी बात रखी थी. कृष्णा ने पैपराजी से बात करते हुए तहा था कि घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए. उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बाहर के लोग इस पर इतनी बातें करते हैं. कृष्णा ने कहा कि गोविंदा उनके मामा हैं, इसलिए वे अपनी तरफ से कभी कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी मामी और मामा दोनों से बेहद प्यार करते हैं. कृष्णा ने उम्मीद जताई कि भगवान की कृपा से सब कुछ जल्दी सुलझ जाएगा.
आपको बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई है. ये सब तब शुरू हुआ जब गोविंदा के अपनी को-स्टार कोमल रानी को डेट करने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. दरअसल, गोविंदा और कोमल रानी को कुछ समय पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया था. इसके बाद इंटरनेट पर ये वीडियो तेजी से फैल गया और लोग तरह-तरह की बातें करने लगे. रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाने लगा कि गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ में किसी नए मोड़ से गुजर रहे हैं.
जब गोविंदा और कोमल रानी के एयरपोर्ट वीडियो को लेकर मीडिया ने सुनीता आहूजा से सवाल पूछा, तो उन्होंने बहुत तीखा जवाब दिया, जो खूब तेजी वायरल हुआ था, जिसने सबको हैरान कर दिया था. सुनीता ने कहा, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’. उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि वे इस पूरी सिचुएशन से बेहद नाराज हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया. लोगों का मानना है कि दोनों के रिश्ते में आई ये दरार काफी गहरी हो चुकी है और अब ये मामला पूरी तरह पब्लिक हो गया है.
गोविंदा के साथ चल रहे इस विवाद के बीच सुनीता आहूजा ने हाल ही में कोर्ट से अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली है. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसा इसलिए कि,या क्योंकि गोविंदा अपनी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया ताकि चीजें और ज्यादा न बिगड़ें. अब कश्मीरा और कृष्णा के बयानों के बाद ये पारिवारिक मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और हर कोई ये जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहा है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है और क्या ये सुलझ पाएगा?