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गोविंदा-सुनीता के विवाद में नया मोड़! पुरानी कड़वाहट भूलकर मामी के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह; बोलीं- ‘अगर बोल रहीं तो सच होगा’

Kashmera Shah on Govinda-Sunita Controversy: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा और सुनीता आहूजा के शादीशुदा जिंदगी में चल रहे तनाव के बीच अब उनकी बहू कश्मीरा शाह खुलकर सामने आई हैं. सालों पुरानी फैमिली अनबन को किनारे रखकर कश्मीरा ने अपनी मामी सुनीता का साथ दिया है. जानिए आखिर क्या है इस पूरे मामले का सच.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 25, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:51 AM IST
गोविंदा-सुनीता के विवाद में नया मोड़! पुरानी कड़वाहट भूलकर मामी के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह; बोलीं- ‘अगर बोल रहीं तो सच होगा’
Image Credit: मामी सुनीता के सपोर्ट में उतरीं कश्मीरा शाह (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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