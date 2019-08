आर्टिकल 370 हटने पर भावुक हुईं कश्मीरी सिंगर आभा हंजुरा, बोलीं- 'घर जाने का रास्ता साफ'

नई दिल्ली: आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर की जड़ों से जुड़े कश्मीरी पंडितों के लिए भावुक पल रहा. न जाने कितने लोगों के दिल में अपने घरों में वापसी करने का ख्याल भर सुख से भर देने वाला रहा. कश्मीर की लोक गायिका आभा हंजुरा भी इस फैसले के आने के बाद भावुक हो गईं. आभा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करके अपने मन की बात फैंस तक पहुंचाई.

आभा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अब घर की ओर जाते हुए रास्ते साफ हो गए हैं और हो सकता है कि हम सब वापस अपने घरों में मिलें. अपने घरों से दूर कश्मीरियों की आंखों का ये सपना अब सच हो गया. इसके बाद भी आभा ने कई सारे ट्वीट पोस्ट करते हुए अपनी दिल की बात शेयर की.

May the road towards home be clearer for us and may we soon reunite with our homes ,thats a dream in the eyes of all kashmiris away from their homes.#Article35A #Article370Scrapped #historic

