कैटरीना-विक्की के घर गूंजी किलकारी, घर आया नन्हा मेहमान, बेबी बॉय या बेबी गर्ल... जानें किसका किया स्वागत

Katrina Vicky Welcome First Child: फाइनली बॉलीवुड के मोस्ट लवेबल कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल लंबे समय के इंतजार के बाद मम्मी-पापा बन चुके हैं. शुक्रवार को इस कपल ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर कर अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने लिखा, ‘हमारा नन्हा खुशी का पिटारा आ गया है. ढेर सारा प्यार और आभार के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं. 7 नवंबर 2025. कैटरीना और विक्की’.

इस खबर के बाद फैंस और सेलेब्स ने बधाइयों की बौछार कर दी. विक्की कौशल ने पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा, ‘ब्लेस्ड’ और साथ में लाल दिल वाला इमोजी लगाया. इस प्यारी सी अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की लाइन लग गई. एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने कमेंट किया, ‘Omgggggg कांग्रेचुलेशन्स यू टू... सो हैप्पी’. वहीं सिंगर नीती मोहन ने लिखा, ‘ओएमजी!!! वधाइयां’. सेलेब्स के साथ-साथ फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजीं.

सितंबर में शेयर की थी प्रेग्नेंसी की खबर

इस साल सितंबर में बॉलीवुड के इस पसंदीदा कपल कैटरीना और विक्की ने अपने फैंस के साथ प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी, जिसके बाद से ही फैंस को दोनों के बच्चे के आने का इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है. उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड फोटो पोस्ट की थी, जिसमें दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. तस्वीर में कैटरीना अपने बेबी बंप को थामे नजर आईं, जबकि विक्की प्यार से उनके पेट को छू रहे थे. पोस्ट के कैप्शन में दोनों ने लिखा था, ‘हम अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. हमारे दिल खुशियों और आभार से भरे हैं’.

लीक हो गई थीं कैटरीना की प्राइवेट तस्वीरें

दोनों शादी के 3 साल बाद माता-पिता बने. दोनों की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी. हालांकि, कुछ दिनों पहले कैटरीना की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. दरअसल, एक मीडिया पोर्टल ने कैटरीना कैफ की प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दीं. उन फोटोज में प्रेग्नेंट कैटरीना अपने मुंबई अपार्टमेंट की बालकनी में नजर आईं. तस्वीरें दूर से ली गई थीं और बिना इजाजत के पब्लिश कर दी गईं. इस घटना के बाद फैंस ने नाराजगी जताते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की.