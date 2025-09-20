कैटरीना कैफ का दिखा बेबी बंप, जल्द शेयर करेंगे विक्की कौशल पापा बनने की खुशखबरी; फैंस बोले- बस इसी का इंतजार

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral: पिछले काफी समय से रूमर्स फैले हुए हैं कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हालांकि इस जोड़े ने अभी तक ना तो प्रेग्नेंसी की खबर को कंफर्म किया है और ना ही खारिज किया है. वहीं हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पर भी विक्की कौशल कैटरीना कैफ को घर छोड़ अकेले पहुंचे थे. जिसके बाद कैटरीना के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स और तेज हो गए. इन सबके बीच अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर रेडिट पर वायरल हो रही है.

कैटरीना कैफ की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल

बता दें कि कैटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वह मैरून गाउन में पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं. हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैटरीना अपने मैटरनिटी फोटोशूट की शूटिंग कर रही थीं या वायरल हो रही तस्वीर किसी एड की है.

फैंस देने लगे बधाई

इस नई तस्वीर के वायरल होने के बाद कटरीना कैफ को लेकर फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "3 साल बाद जब कटरीना के गर्भवती होने की घोषणा हुई तो- हम जीत गए." एक ने कहा, "उनके लिए बहुत-बहुत खुश हूं. बधाई हो." एक ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ. बेशक विक्की का भी इसमें थोड़ा योगदान रहा. कैट को बधाई. नजर न लगे." एक यूजर ने लिखा, "बस इसी का इंतजार था."