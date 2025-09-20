कैटरीना कैफ का दिखा बेबी बंप, जल्द शेयर करेंगे विक्की कौशल पापा बनने की खुशखबरी; फैंस बोले- बस इसी का इंतजार
Advertisement
trendingNow12929694
Hindi Newsबॉलीवुड

कैटरीना कैफ का दिखा बेबी बंप, जल्द शेयर करेंगे विक्की कौशल पापा बनने की खुशखबरी; फैंस बोले- बस इसी का इंतजार

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral: पिछले कुछ टाइम से रूमर्स फैले हुए हैं कि कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं. वहीं अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैटरीना कैफ का दिखा बेबी बंप, जल्द शेयर करेंगे विक्की कौशल पापा बनने की खुशखबरी; फैंस बोले- बस इसी का इंतजार

Katrina Kaif Baby Bumps Pics Viral: पिछले काफी समय से रूमर्स फैले हुए हैं कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं. हालांकि इस जोड़े ने अभी तक ना तो प्रेग्नेंसी की खबर को कंफर्म किया है और ना ही खारिज किया है. वहीं हाल ही में आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पर भी विक्की कौशल कैटरीना कैफ को घर छोड़ अकेले पहुंचे थे. जिसके बाद कैटरीना के प्रेग्नेंट होने के रूमर्स और तेज हो गए. इन सबके बीच अब एक्ट्रेस की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर रेडिट पर वायरल हो रही है.

कैटरीना कैफ की बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर वायरल

बता दें कि  कैटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वह मैरून गाउन में पोज़ देती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं. हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैटरीना अपने मैटरनिटी फोटोशूट की शूटिंग कर रही थीं या वायरल हो रही तस्वीर किसी एड की है.

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस देने लगे बधाई 

इस नई तस्वीर के वायरल होने के बाद कटरीना कैफ को लेकर फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "3 साल बाद जब कटरीना के गर्भवती होने की घोषणा हुई तो- हम जीत गए." एक ने कहा, "उनके लिए बहुत-बहुत खुश हूं. बधाई हो." एक ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ. बेशक विक्की का भी इसमें थोड़ा योगदान रहा. कैट को बधाई. नजर न लगे." एक यूजर ने लिखा, "बस इसी का इंतजार था."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

'katrina kaif'

Trending news

40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: गुजरात में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने भेजा खास संदेश
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
;