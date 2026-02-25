डिलीवरी के 3 महीने बाद पहली बार दिखीं कैटरीना कैफ, चेहरे पर साफ नजर आया मां बनने का ग्लो, VIDEO देख पहचानना होगा मुश्किल

Katrina Kaif First Appearance After Delivery: मां बनने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पहली बार पब्लिक के बीच नजर आईं और उनकी एक झलक ने ही फैंस का दिल जीत लिया. बेटे विहान कौशल के जन्म के करीब तीन महीने बाद जब वे स्पॉट हुईं तो उनके चेहरे का निखार और अलग सा ग्लो सबका ध्यान खींचता नजर आया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि पहली नजर में उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

कैटरीना और विक्की ने पिछले साल नवंबर 2025 में बेटे विहान का स्वागत किया था. तब से ही कैटरीना लाइमलाइट से दूर थीं. हाल ही में उन्हें मुंबई में कार के अंदर बैठे देखा गया. इस दौरान कैटरीना ब्लैक आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था और चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक और पैपराजी को किए गए प्यारे से वेव ने सबका दिल जीत लिया. उनके इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है, जिसका अंदाजा लाइक्स से लगाया जा सकता है.

मां बनने के 3 महीने बाद दिखीं कैटरीना

डिलीवरी के करीब तीन महीने बाद कैटरीना काफी शांत और पहले से ज्यादा ग्लोइंग नजर आईं. सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो आते ही फैंस तारीफों की बारिश करने लगे. कैटरीना और विक्की ने 7 नवंबर 2025 को बेटे की खुशखबरी बेहद ही इमोशनल अंदाज में फैंस के साथ शेयर की थी. बेटे के नाम का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा था, ‘हमारी जिंदगी की रोशनी, विहान कौशल. हमारी दुआएं कबूल हो गईं. जिंदगी अब और भी खूबसूरत लग रही है. एक पल में हमारी पूरी दुनिया बदल गई है. हम शब्दों में अपनी खुशी और शुक्रिया बयां नहीं कर सकते’.

पिछले साल नंबर में किया था बेटे का स्वागत

इस मैसेज ने फैंस का दिल छू लिया था. खास बात ये है कि ‘विहान’ नाम का एक खास कनेक्शन विक्की की फिल्मी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. विक्की कौशल ने फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ में मेजर विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया था. ऐसे में बेटे का नाम विहान रखना फैंस को एक खास और इमोशनल कनेक्शन जैसा लग रहा है. कई लोग इसे विक्की की जिंदगी का फुल सर्कल मोमेंट भी बता रहे हैं. हालांकि, कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे को लेकर अब तक काफी प्राइवेसी बनाए रखी है.

जब विक्की ने जाहिर की थी अपनी खुशी

मां बनने के बाद कैटरीना ने पूरा समय परिवार को दिया. वहीं, एक इवेंट के दौरान विक्की ने पिता बनने के खुशी जाहिर करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. उन्होंने कहा था, ‘मैं बस एक चीयरलीडर बनने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उसके बड़े होने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं और ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूट कर सकूं’. उन्होंने कैटरीना की तारीफ करते हुए कहा था, ‘अभी इस समय मां ही असली सुपरहीरो है. उसने पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत हिम्मत दिखाई और अब मां बनकर भी वो पूरी ताकत के साथ सब संभाल रही है. मुझे उस पर बहुत गर्व है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं’.