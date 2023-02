Vicky Kaushal Katrina Kaif: पति के पीठ पीछे कैटरीना करती रहीं ये काम, नहीं हुई विक्की कौशल को कानों-कान खबर!

Katrina Kaif Check Vicky Kaushal Phone: कैटरीना कैफ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है जो है तो उनके नए मेकअप ब्रांड का प्रमोशनल वीडियो लेकिन उसमें एक्ट्रेस ने अपने खुद के कई सीक्रेट्स खोले हैं. कैटरीना इस वीडियो में अपनी दो करीबी महिला मित्रों के साथ हैं- करिश्मा कोहली और मिनी माथुर. कैटरीना ने इस वीडियो में बताया है कि उन्होंने 'टल्ली' होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन किया हुआ है और अगर ये बात आपको हैरान कर रही है तो जानिए कि एक्ट्रेस ने अपने पति विक्की कौशल के पीठ पीछे क्या किया था! आइए जानते हैं कि इस वीडियो में एक्ट्रेस ने क्या खुलासा किया है...

पति के पीठ पीछे कैटरीना करती रहीं ये काम, विक्की को नहीं होगी खबर!

कैटरीना कैफ ने इस नए वीडियो में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ 'नेवर हैव आइ एवर' (Never Have I ever) गेम खेला है और पूछे गए जीतने सवालों के जवाब हां हैं, उनके लिए केक का एक पीस खाया है. इस खेल के दौरान एक दवाल यह भी था कि क्या उन्होंने कभी अपने पार्टनर का फोन चेक किया है? इसपर कैटरीना ने केक का टुकड़ा खाया है और कहा है कि उन्होंने ऐसा किया है.

कैटरीना ने मांगी माफी, बोलीं- फिर कभी नहीं करूंगी!

कैटरीना कैफ ने पति के पीठ पीछे, उनका फोन कई बार चेक किया है. एक्ट्रेस कहती हैं ये उन दिनों में हुआ करता था जब वो 'काम समझदार' थीं. कैटरीना ने साथ में माफी भी मांगी है और यह कहा है कि वो दोबारा ये काम कभी नहीं करेंगी. इसी वीडियो में एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि एक बार ड्रिंक करके उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन भी किया हुआ है.



