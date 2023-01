Katrina Kaif: शादी के बाद से नहीं मिली कैटरीना कैफ को एक भी हिट, अब OTT के सहारे करेंगी करियर फिट!

Katrina Kaif Movie on OTT: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Marriage) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी को हुए एक पूरा साल बीत चुका है लेकिन लगता है अभी तक दोनों हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल पाए हैं. कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Movies) ने बीते एक साल में केवल एक ही फिल्म दी है और वह भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. कैटरीना कैफ (Katrina Kaif Last Movie) की साल 2022 में सिर्फ 'फोनभूत' रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी औसत भी नहीं निकाल पाई, अब यही फिल्म ओटीटी पर रिलीज की जा रही है. ऐसे में यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि कैटरीना (Katrina Kaif PhoneBhoot) बॉक्स ऑफिस पर मात खाने के बाद अब ओटीटी के सहारे अपने करियर को फिट करना चाह रही हैं.

कैटरीना कैफ की फोन भूत होगी इस ओटीटी पर रिलीज

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif New Film) की फिल्म 'फोनभूत' नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी. इस फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पांस नहीं मिला था. अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video Hindi Movies) पर रिलीज किया जा रहा है. अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोनभूत के 2 जनवरी से स्ट्रीम किए जाने की अनाउंसमेंट की है.

