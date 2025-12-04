Advertisement
'मैंने अपना करियर बर्बाद कर दिया...'रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद रो-रोकर हुआ था कैटरीना का बुरा हाल, 16 साल बाद खुलासा

Katrina Kaif और रणबीर कपूर के ब्रेकअप को 16 साल हो गए हैं. हाल ही में इन दोनों के ब्रेकअप को लेकर जानी मानी हस्ती ने खुलकर बात की. साथ ही ये भी कहा कि इस ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस टूट गई थीं.

Dec 04, 2025
कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर
कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर

Katrina Kaif Ranbir Kapoor Breakup: कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के ब्रेकअप को कई साल बीत गए हैं. इन दोनों सितारों ने ब्रेकअप के कुछ साल बाद दो अलग सेलिब्रिटीज से शादी कर ली और अब पेरेंटहुड एन्जॉय कर रहे हैं. लेकिन 16 साल पहले आई फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की शूटिंग के दौरान दोनों का लव रिलेशनशिप टूट गया था. उस वक्त कैटरीना की हालत क्या थी, इसका खुलासा हाल ही में एक नामचीन हस्ती ने किया.

ब्रेकअप के बाद खूब रोई थीं कैटरीना

चैनल जेहरा जानी के यूट्यूब चैनल पर पूजा सामंत ने इसे लेकर खुलकर बात की. पूजा ने कहा कि जिस वक्त कैटरीना का रणबीर कपूर से ब्रेकअप हुआ था वो काफी ज्यादा इमोशनल थीं. यहां तक कि उन्हें लगने लगा था कि उनका करियर अब खत्म हो गया है. क्योंकि उस दौरान प्यार की वजह से वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को ठुकरा चुकी थीं. इसी इंटरव्यू में पूजा ने बताया कि जब कैटरीना वाईआरएफ के ऑफिस भी गई तो वहां पर भी बुरी तरह से रो रही थीं. उन्होंने वहां जाकर कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपने इस लॉस के लिए जिम्मेदार हूं. वो रो रही थीं और हम लोगों से कह रही थीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती है. लेकिन, चीजें वर्कआउट नहीं हुईं और अब हम लोग एक साथ नहीं हैं. उसकी वजह से मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया.'

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

 

धर्मेंद्र की मौत के 11 दिन बाद सनी देओल-बॉबी ने लिया चौंकाने वाला फैसला! फैंस के लिए गुड न्यूज

दोनों हैं अब पेरेंट्स
पूजा ने कहा कि हो सकता है कि उस वक्त उन्हें लगा हो कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में नहीं काम करती हैं. लेकिन, अब चीजें काफी बदल गई हैं. उन्होंने इसकी वजह से कई सारी फिल्में छोड़ दीं. वो बहुत निराश थी उस वक्त. कैटरीना ने रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद विक्की कौशल से 2021 दिसंबर में शादी कर ली.ये दोनों बीते महीने 7 नवंबर को बेबी बॉय के पेरेंट्स बनें. वहीं रणबीर कपूर ने 2022 अप्रैल में आलिया भट्ट से शादी की. इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम राहा है. खास बात है कि विक्की कौशल और रणबीर कपूर जल्द की आलिया के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. इस फिल्म का नाम 'लव एंड वॉर' है. ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है.

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Katrina KaifRanbir Kapoor

