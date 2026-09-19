क्या सनी कौशल को डेट कर रही हैं कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल? वेकेशन की फोटोज वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ और विक्की कौशल के भाई सनी कौशल के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों के परिवारों के रिश्ते की वजह से इसाबेल और सनी भी एक-दूसरे के काफी करीब हैं. दोनों को अक्सर साथ में समय बिताते हुए देखा जाता है. इतना ही नहीं, इसाबेल कई बार कैटरीना और विक्की के मुंबई वाले घर पर भी नजर आती हैं.
हालांकि, अब सोशल मीडिया पर इसाबेल और सनी की दोस्ती को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है. दोनों की साथ में तस्वीरें और उनकी नजदीकियों को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि कहीं उनकी दोस्ती प्यार में तो नहीं बदल गई है. हालांकि, दोनों की ओर से अपने रिश्ते को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि इसा और सनी ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग एंगल से एक जैसी तस्वीरें शेयर की थीं. पोस्ट के मुताबिक, दोनों इस्तांबुल (तुर्की) में साथ छुट्टियां मना रहे थे. सनी ने ये तस्वीरें शुक्रवार को पोस्ट कीं. जबकि इसा ने अपनी तस्वीरें जुलाई में ही शेयर कर दी थीं. इससे फ़ैन्स के बीच कुछ कन्फ़्यूजन पैदा हो गया है.
एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'क्या कोई फिल्म या कोलैबोरेशन आने वाला है? वे इस तरह अपने रिश्ते को सबके सामने क्यों लाएंगे? ये वही तस्वीरें हैं, इनमें कोई रहस्य या पहेली जैसी बात नहीं है. कुछ तो गड़बड़ लग रही है. एक दूसरे युजा ने लिखा, 'रुको... क्या सनी, शरवरी को डेट नहीं कर रहे थे?' किसी और ने लिखा, 'वे साथ में छुट्टी पर क्यों नहीं हो सकते या एक ही किताब क्यों नहीं पढ़ सकते? वे परिवार हैं.'
बता दें कि इसा और सनी, दोनों में से किसी ने भी इस चर्चा पर कोई रिएक्शन नहीं दी है. पहले कहा जा रहा था कि सनी और शरवरी को डेट कर रहे हैं. जब एक्ट्रेस विक्की और कैटरीना की प्राइवेट शादी में शामिल हुईं, तो सभी का ध्यान उन पर गया. हालांकि, इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें आईं कि सनी और शरवरी का 2025 में ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह उनके बदलते करियर के रास्ते थे.
वहीं, द फ्री प्रेस जर्नल ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया, 'आज शरवरी, सनी से ज़्यादा मशहूर हैं. ऐसे में दोनों के बीच चीज़ें थोड़ी अजीब हो गईं. और यही एक वजह थी कि 2025 में वे अलग हो गए.' हालांकि, शरवरी या सनी, किसी ने भी इस रिपोर्ट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है.