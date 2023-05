Katrina Kaif ने सास की गोद में बैठकर खिंचवाई बेहद क्यूट फोटो, फैंस बरसा रहे प्यार!

Katrina Kaif with her mother in law Veena Kaushal: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल (Katrina Kaif Vicky Kaushal) ने दिसंबर, 2021 में राजस्थान में एक बेहद खूबसूरत, रॉयल वेडिंग की थी जिसमें उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अपने गृहस्त जीवन में बहुत खुश हैं और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं. कैटरीना विक्की की तस्वीरों तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती ही हैं, साथ ही, अपने ससुराल वालों के साथ भी एक्ट्रेस काफी कम्फर्टेबल हैं और उनके साथ भी फोटोज पोस्ट करती रहती हैं. कैटरीना कैफ ने कुछ देर पहले, मदर्स डे (Mother's Day) पर पहले अपनी मां के साथ एक फोटो शेयर की और उसके बाद उन्होंने अपनी सास के साथ एक क्यूट तस्वीर पोस्ट की जिसने सभी का दिल जीत लिया है. आपने देखी सास-बहू की ये फोटो?

Katrina Kaif ने सास की गोद में बैठकर खिंचवाई फोटो जैसा कि हमने आपको अभी बताया, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने कुछ समय पहले अपनी इंस्टाग्राम (Katrina Kaif Instagram) स्टोरी पर दो फोटोज शेयर की. पहली फोटो उनकी मां के साथ थी लेकिन जिस फोटो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया वो दूसरी फोटो थी जिसमें कैटरीना अपनी सासु मां की गोद में बैठी हुई हैं.

सास-बहू की इस क्यूट फोटो पर फैंस लुटा रहे प्यार! यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह विक्की कौशल की पत्नी (Vicky Kaushal Wife) कैटरीना कैफ उनकी मां यानी अपनी सास की गोद में बैठी हैं और सास को हग कर रही हैं. दोनों एक दूसरे से चिपककर बैठे हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं. कैटरीना की आंखें बंद हैं और उनका नो-मेकअप लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कैटरीना कैफ ने अपनी सासु मां के साथ फोटो डाली हो, वो अपने परिवार के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर किया करती हैं. कैटरीना कैफ को आखिरी बार फिल्म 'फोन भूत' (Phone Bhoot) में देखा गया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. कैटरीना अब 'टाइगर 3' (Tiger 3), 'मेरी क्रिसमस' (Merry Christmas) और 'जी ले जरा' (Jee Le Zara) में नजर आएंगी.