Katrina Kaif ने कराई चेहरे की सर्जरी! बदले लुक को देख ट्रोल बोले- बोटोक्स क्वीन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) बीते कई सालों से अपने फिगर और खूबसूरती को मैंटेन रखने के लिए जानी जाती हैं. कोरोना काल के बाद अब कैटरीना की पहली फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) रिलीज के लिए तैयार है. लेकिन फिल्म रिलीज के पहले कैटरीना कैफ को उनके लुक्स के लिए ट्रोल किया जा रहा है.

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) पिछले काफी समय से सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूर्यवंशी' के प्रमोशन बिजी हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार भी हैं. अपनी बिजी शेड्यूल के बीच कैट को ट्रोलर्स की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. वजह है कि कैटरीना के नए लुक में साफ तौर पर उनकी बोटोक्स सर्जरी का अंतर नजर आ रहा है.

अक्सर सेलिब्रिटी को उनके रंग, लुक, साइज, एक्टिंग सिकिल्स को लेकर ट्रोल किया जाता है. इस बार कैटरीना ने एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट कराया है. उनके लुक्स को लेकर ट्रोलर्स ने निशाना साधा है. कैटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है. नेटिजन कई बार उनके और विक्की कौशल से रिश्ते को लेकर कटाक्ष किया है. एक यूजर ने लिखा, कैटरीना कैफ जब शादी करेंगे तो उसके बाद उनके बोटोक्स ट्रीटमेंट की चर्चा नहीं है. तब तक के लिए पीआर कॉलम में गर्लफ्रेंड बनी रहेगी.

Katrina Kaif will get married after making sure that there is no space left for a further botox treatment

Till then she ll remain rumoured Gf as per her PR in columns

What a Low life

— October 19, 2021