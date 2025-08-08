मां बनने वाली हैं कैटरीना कैफ? कपल इस साल करेगा अपने पहले बच्चे का वेलकम! वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल

Katrina Kaif Pregnancy Post: बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में कटरीना कैफ और विक्की कौशल का भी नाम आता है. इस कपल ने शादी से पहले अपने रिश्ते को हर किसी से छिपा कर रखा था और साल 2021 में धूमधाम से शादी की थी. शादी के लंबे समय बाद से हर किसी को कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी का इंतजार है, लेकिन अब लगता है कि उसका वक्त आ गया है. कटरीना कैफ का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद हर कोई एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने की बता रहा है.

इंटरनेट पर वीडियो वायरल

दरअसल, इंटरनेट पर विक्की कौशल और कटरीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. उस वीडियो को देखने के बाद एक्ट्रेस के फैंस अंदाजा लगा रहे है कि कपल जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये पोस्ट विक्की कौशल और कटरीना की तरफ से उनकी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट है.

क्या है वायरल पोस्ट का सच?

वहीं इस पोस्ट में पहले बच्चे के वेलकम की ही बात नहीं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कपल अक्टूबर या फरि नवंबर तक बेबी का स्वागत कर सकते हैं. हालांकि फैक्ट चेक के जरिये ये पता लगाया गया है कि प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट की ये पोस्ट गलत और पेक है. अभी तक कपल ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है. वहीं वायरल वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में एक्ट्रेस ने लूज व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी. जिसके बाद से इस तरह की खबरों को हवा मिली है.

चारों तरफ फैली कटरीना की प्रेग्नेंसी की खबर

हालांकि चारों तरफ कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर ऐसी खबर फैल चुकी है. लेकिन अभी तक इस खबर पर विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया हैं. इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो एक्टर्स ही बता सकते हैं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ आखिरी बार 'मेरी क्रिसमस' में दिखी थीं. यह फिल्म साल 2024 में आई थी. उसके बाद से एक्ट्रेस को लोगों के बीच काफी कम देखा गया है.