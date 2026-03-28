ये कौन है? धुरंधर में सारा अर्जुन का ऑडिशन देखने के बाद ऐसा था आदित्य धर का रिएक्शन; 20 साल के एज गैप पर मुकेश-आदित्य की हुई थी बात

धुरंधर 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और अब धुरंधर: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस थ्रिलर ड्रामा में सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब है. शुरुआत में रणवीर और सारा के बीच 20 साल के उम्र के अंतर को लेकर खूब आलोचना हुई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यालिना जमाली के किरदार के लिए हजारों लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, जिसे आखिरकार सारा ने निभाया?

ऐसे हुई थी धुरंधर में सारा अर्जुन की कास्टिंग

एक इंटरव्यू में धुरंधर 2 के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने सारा अर्जुन को कास्ट करने के पीछे की कहानी बताई. मुकेश छाबड़ा ने कहा, 'हमारा इस बारे में बहुत डिस्कशन हुआ. हमें एक ऐसा फ्रेश फेश चाहिए था क्योंकि जिस जगह की वो लड़की दिखानी थी उसके लिए ऐसा जरूरी था. पहले हम कई बड़े एक्टर्स को कास्ट करने के बारे में सोच रहे थे.'

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छाबड़ा कहते हैं, आदित्य को कई लोगों के सजेशन भी आए. मुझे मैसेज आए- मैं क्यों नहीं? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके अपोजिट रणवीर थे. हम इस बात को लेकर श्योर थे कि पूरी दुनिया को वो फ्रेश लड़की लगनी चाहिए जिसका कोई बैकग्राउंड न हो ताकि ऐसा लगे कि वो उस दुनिया में जा रही है.'

ऑडिशन देखने के बाद ऐसा था आदित्य धर का रिएक्शन?

मुकेश ने आगे कहा, 'इस रोल के लिए कई लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म के लिए एक हजार से भी ज्यादा लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे किसी नए चेहरे को कास्ट करें. मुकेश ने आगे कहा, 'अगर आपने पार्ट 2 देखा है, तो वो सीन जहां वो कहती है, 'क्या तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो?', वही मेरी ऑडिशन स्क्रिप्ट थी."

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सारा के दिए ऑडिशन के बारे में बात करते हुए मुकेश कहते हैं, 'जब सारा ने वो सीन किया, तो मैंने तुरंत आदित्य को व्हाट्सएप पर भेज दिया. उन्होंने पूछा, ‘ये कौन है?’ मैंने कहा कि ये नई लड़की है, इसने बचपन में कुछ ऐड्स और फिल्मों में काम किया है. शुरू में हम सोच रहे थे, ‘क्या वो छोटी दिखेगी?’ कास्टिंग में ये एक अहम बात होती है. लेकिन फिर हमने सोचा कि कहानी के साथ ये सही लगेगा, क्योंकि कहानी के मुताबिक लड़के को जाकर लड़की को रिझाने की कोशिश करनी थी. ”

यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है.