सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन बनेंगी अनिरुद्ध की दुल्हन? दिवाली के बाद डेस्टिनेशन वेडिंग का दावा

Kavya Maran Anirudh Ravichander Wedding Rumour: साउथ सिनेमा के दिग्गज संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ग्लैमरस CEO काव्या मारन की लव लाइफ को लेकर एक बार फिर इंटरनेट पर सनसनी फैल गई है. एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जगत में दोनों की शादी की अफवाहें तेजी से उड़ रही हैं. दोनों इस साल दिवाली के तुरंत बाद एक ड्रीमी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं.
क्रिस्टोफर कनागराज की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन यूरोप के खूबसूरत देश ग्रीस में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शादी की संभावित तारीख 10 नवंबर 2026 तय की गई है, जो दिवाली के ठीक दो दिन बाद पड़ती है. हालांकि, इस ग्रैंड सेरेमनी के वेन्यू और अरेंजमेंट्स को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है.
चचा वाई जी महेंद्र के बयान ने लगाई आग
शादी की इन अटकलों को हाल ही में दिग्गज अभिनेता और अनिरुद्ध के चाचा वाई जी महेंद्र के एक बयान से काफी हवा मिली. KPT को दिए एक इंटरव्यू के दौरान महेंद्र ने अनिरुद्ध को बधाई देते हुए कहा कि वह एक बहुत 'बड़ी शादी' की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने काव्या मारन की जमकर तारीफ की और कहा कि वे इतनी बड़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बेहतरीन तरीके से संभाल रही हैं और उनमें अपने पिता के बिजनेस गुण मौजूद हैं.
क्या सच में दोनों आ रहे हैं करीब?
वाई जी महेंद्र के इस बयान के बाद फैंस के बीच यह मान लिया गया है कि अनिरुद्ध और काव्या एक-दूसरे के लिए काफी कंपैटिबल हैं. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दोनों भविष्य में म्यूजिक बिजनेस में साथ काम भी कर सकते हैं. चाचा के इस खुले तौर पर तारीफ करने वाले अंदाज ने अफवाहों को और मजबूत कर दिया है.
भले ही मीडिया में 10 नवंबर 2026 की डेट और ग्रीस का वेन्यू लगातार ट्रेंड कर रहा हो, लेकिन अनिरुद्ध रविचंदर या काव्या मारन की तरफ से अपनी रिलेशनशिप, सगाई या शादी को लेकर कोई सार्वजनिक रिएक्शन नहीं आया है. अनिरुद्ध इन दिनों साउथ की कई बड़ी फिल्मों के म्यूजिक में व्यस्त हैं, वहीं काव्या सनराइजर्स हैदराबाद के ऑपरेशन्स संभाल रही हैं. फिलहाल दोनों ही दिग्गज अपने-अपने करियर और काम में बिजी हैं, ऐसे में फैंस को इस खबर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट और कपल के पहले आधिकारिक बयान का बेसब्री से इंतजार है.