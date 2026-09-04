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सुबह 4:30 बजे करीना के कमरे से बाहर निकले सैफ! KBC 18 में अक्षय कुमार ने खोला 'टशन' के दिनों का मजेदार राज

KBC 18 के मंच पर अक्षय कुमार ने सैफ अली खान और करीना कपूर का मजेदार राज खोला है. जानिए 'टशन' की शूटिंग के दौरान सुबह 4:30 बजे ऐसा क्या हुआ, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन भी दंग रह गए.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 04, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:48 PM IST
सुबह 4:30 बजे करीना के कमरे से बाहर निकले सैफ! KBC 18 में अक्षय कुमार ने खोला 'टशन' के दिनों का मजेदार राज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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