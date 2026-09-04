सुबह 4:30 बजे करीना के कमरे से बाहर निकले सैफ! KBC 18 में अक्षय कुमार ने खोला 'टशन' के दिनों का मजेदार राज

अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी आने वाली फिल्म 'हैवान' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में फिल्म को प्रमोट करने के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की हॉट सीट पर पहुंचे. शो के दौरान अक्षय ने एक पुराना और बहुत मजेदार किस्सा याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म 'टशन' (Tashan) की शूटिंग के दौरान सैफ को करीना कपूर के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था. इस वाक्य को सुनकर होस्ट अमिताभ बच्चन और सैफ खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने सैफ और करीना के रिश्ते का जिक्र छेड़ा. उन्होंने सैफ से पूछा कि क्या उनकी प्रेम कहानी साल 2008 में फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी? बिग बी ने सीधे सवाल किया, 'आपके और आपकी पत्नी करीना के बीच प्रेम कहानी फिल्म 'टशन' के दौरान शुरू हुई थी. क्या यह सच है?' इस पर सैफ ने जवाब दिया, 'जी हां, सर.'
इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपना ध्यान अक्षय कुमार की तरफ किया, जो खुद भी 'टशन' फिल्म का हिस्सा थे. चूंकि अक्षय कुमार भी शूटिंग के समय वहीं थे, बिग बी ने पूछा कि क्या वह इस रिश्ते के शुरुआती पलों के गवाह रहे हैं. अक्षय शूटिंग के समय वहीं थे, बिग बी ने पूछा कि क्या वह इस रिश्ते के शुरुआती पलों के गवाह रहे हैं. अक्षय ने याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दिनों में वह सुबह करीब 4:30 बजे उठ जाते थे और करीना का कमरा उनके ठीक बगल में था. अक्षय ने हंसते हुए खुलासा किया, 'तो सर, मैं सुबह 4:30 बजे उठता था. करीना का कमरा ठीक बगल में था. एक दिन अचानक दरवाजा खुला और यह सज्जन (सैफ) बाहर आए. मैंने पूछा, 'तुम क्या कर रहे हो?' तो जवाब मिला, 'कुछ नहीं, हम दोनों जॉगिंग के लिए जा रहे हैं.'
अक्षय के अनुसार, सैफ ने सुबह-सुबह कमरे से बाहर निकलने की वजह यह बताई थी कि वे दोनों मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए जा रहे हैं. सैफ ने भी तुरंत केबीसी के मंच पर इस बात को स्वीकार किया और हंसते हुए दोहराया, 'हां! सुबह की जॉगिंग.' इसके बाद अक्षय ने मजाक में चुटकी लेते हुए कहा, 'तो वह उसे जॉगिंग के लिए जगाने आए थे.' बता दें कि सैफ और करीना ने 'टशन' के सेट पर एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. बाद में साल 2012 में उन्होंने शादी कर ली और उनके दो बेटे हैं- तैमूर और जहांगीर.
इसी एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन ने यह भी खुलासा किया कि वह करीना कपूर के जरिए सैफ के परिवार से जुड़े हुए हैं. बिग बी ने कहा, 'बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन वह मेरे रिश्तेदार हैं.' यह सुनकर सैफ हैरान रह गए और पूछा, 'मैं?' इसके बाद बच्चन साहब ने पारिवारिक संबंध समझाते हुए कहा, 'राज कपूर की बेटी रितु कपूर (रितु नंदा) के बेटे, निखिल नंदा की शादी मेरी बेटी श्वेता बच्चन से हुई है.' उल्लेखनीय है कि करीना, रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं और महान अभिनेता-फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती हैं. वहीं निखिल नंदा, राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे हैं, जो श्वेता बच्चन के पति हैं.
इस पारिवारिक संबंध को लेकर अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में सोचा कि उन्हें और करीना को एक-दूसरे को क्या कहकर संबोधित करना चाहिए. उन्होंने पूछा, 'तो, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं करीना को कैसे संबोधित करूं? करीना मुझे क्या बुलाएंगी?' इस पर सैफ ने तुरंत अपनी हाजिरजवाबी दिखाते हुए कहा, 'भगवान का शुक्र है कि यह केबीसी में कोई सवाल नहीं है!' सैफ के इस मजाकिया जवाब ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया.
अगर बात करें फिल्म 'हैवान' (Haiwaan) की, तो दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म प्रियदर्शन की ही साल 2016 की ब्लॉकबस्टर मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' (Oppam) की आधिकारिक रीमेक है, जिसमें मूल रूप से मोहनलाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी. यह फिल्म शुक्रवार, 11 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.