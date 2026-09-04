सुबह 4:30 बजे करीना के कमरे से बाहर निकले सैफ! KBC 18 में अक्षय कुमार ने खोला 'टशन' के दिनों का मजेदार राज

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपना ध्यान अक्षय कुमार की तरफ किया, जो खुद भी 'टशन' फिल्म का हिस्सा थे. चूंकि अक्षय कुमार भी शूटिंग के समय वहीं थे, बिग बी ने पूछा कि क्या वह इस रिश्ते के शुरुआती पलों के गवाह रहे हैं. अक्षय शूटिंग के समय वहीं थे, बिग बी ने पूछा कि क्या वह इस रिश्ते के शुरुआती पलों के गवाह रहे हैं. अक्षय ने याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दिनों में वह सुबह करीब 4:30 बजे उठ जाते थे और करीना का कमरा उनके ठीक बगल में था. अक्षय ने हंसते हुए खुलासा किया, 'तो सर, मैं सुबह 4:30 बजे उठता था. करीना का कमरा ठीक बगल में था. एक दिन अचानक दरवाजा खुला और यह सज्जन (सैफ) बाहर आए. मैंने पूछा, 'तुम क्या कर रहे हो?' तो जवाब मिला, 'कुछ नहीं, हम दोनों जॉगिंग के लिए जा रहे हैं.'