/41 घंटे बिना सोए लगातार काम करती रहीं कीर्ति सुरेश, 8 घंटे की शिफ्ट बहस के बीच एक्ट्रेस ने सुनाया किस्सा; कहा-मैं सर्वाइव कर लूंगी

साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने काम के बिजी शेड्यूल की एक झलक भी दिखाई. साथ ही उन्होंने अपने अपने बिजी दिन को याद करते हुए कहा कि शूटिंग के बीच उन्हें पूरे 41 घंटे तक बिना सोए काम करना पड़ा है.
उनका ये बयान तब आया है जब फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे के शिफ्ट वाली बहस जारी है. दरअसल, एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिनमें उनकी थकान साफ नजर आ रही थी. पोस्ट करने में हुई देरी के बारे में बताते हुए कीर्ति सुरेश ने माना कि वह बहुत थक गई थीं.
उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो के कैप्शन में लिखा, कल इसे पोस्ट करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं एक शूट से दूसरे शूट पर भाग रही थी. उफ़!! आखिरकार सोने से पहले मैं लगातार 41 घंटे तक जागती रही.' साथ ही एक्ट्रेस ने कहा, 'अभी-अभी अपने कमरे में आई हूं. पूरे 24 घंटे बाद, जिनमें से लगभग 20 घंटे काम में बीते. मैं कल सुबह 6 बजे निकली थी और अभी भी सुबह के 6 बज रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि एक घंटे बाद ही मुझे अपने अगले काम के लिए निकलना है. ऐसी शिकायतें भी अच्छी होती हैं, ज़िंदगी ऐसी ही है, है ना? मैं इसे एक आशीर्वाद मानती हूं, जिंदगी के नाम.'
इतनी थकान भरे वाले रूटीन के बाद भी कीर्ति सुरेश ने शिकायत करने के बजाय शुक्रगुजार होने पर ध्यान दिया. उनका ये पोस्ट देखकर फैंस काफी खुश हैं. फैंस का कहना है कि ये उनके उस समर्पण को दिखाता है, जिसने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे मेहनती एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया है. इससे पहले एक्ट्रेस ने काम बीच मिले अपने छोटे ब्रेक के बीच एक मिरर सेल्फी शेयर की थी.
कीर्ति सुरेश ने एक और शूट पर जाने से पहले हल्के-फुल्के अंदाज में एक पोस्ट के साथ अपने अपडेट्स का सिलसिला खत्म किया. अपनी सफेद टी-शर्ट पर लिखे स्लोगन की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा, 'और अब शूट के लिए निकल रही हूं. आज इस टी-शर्ट का सच में कुछ मतलब है. हां, मैं करूंगी,' उन्होंने टी-शर्ट पर छपे शब्दों 'I Will Survive' का जिक्र किया.
कीर्ति सुरेश के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हैं. वह जल्द ही 'सत्यवान सावित्री', 'रफ़्तार', 'अक्का', 'राउडी जनार्दन' और 'वेंकीअनिल5' (VenkyAnil5) नाम वाली फ़िल्मों में नजर आएंगी.