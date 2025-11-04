Advertisement
trendingNow12988797
Hindi Newsबॉलीवुड

'हम भी समाज...', केरल अवॉर्ड्स में प्रकाश राज की जूरी ने नहीं दिया बाल कैटेगरी में अवॉर्ड, चाइल्ड आर्टिस्ट ने कहा-‘आप आंखें मूंद सकते..’

Deva Nandha Slams Prakash Raj for Ignoring Children: इस साल के केरल राज्य फिल्म अवॉर्ड्स में एक बड़ा विवाद सामने आया, जिसको लेकर अब इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. प्रकाश राज की अध्यक्षता वाली जूरी ने बाल कैटेगरी में किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया. इस फैसले पर बाल कलाकार देवा नंदा ने नाराजगी जाहिर की.   

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 04, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम भी समाज...', केरल अवॉर्ड्स में प्रकाश राज की जूरी ने नहीं दिया बाल कैटेगरी में अवॉर्ड, चाइल्ड आर्टिस्ट ने कहा-‘आप आंखें मूंद सकते..’

Deva Nandha Slams Prakash Raj for Ignoring Children: इस साल के केरल राज्य फिल्म अवॉर्ड्स ने कई कलाकारों को सम्मानित किया, वहीं बाल कलाकारों के लिए यह साल मायूसी लेकर आया. प्रकाश राज की अध्यक्षता वाली जूरी ने इस बार बाल फिल्म और बाल कलाकार की कैटेगरी में किसी को भी पुरस्कार न देने का फैसला लिया और इसने एक नई बहस शुरू कर दी है. 

एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो 
बाल कलाकार देना नंदा, जिन्हें हाल ही में फिल्म 'गु' में उनके शानदार अभिनय के लिए तारीफें मिली थी, ने इस फैसले पर सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उनके अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो में प्रकाश राज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप दिखाई गई और साथ ही फिल्म 'गु' के सीन भी थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रकाश के इस फैसले की आलोचना करते हुए देवा ने लिखा कि 'आप बच्चों के प्रति अपनी आखें मूंद सकते हैं, लेकिन यह मत कहिए कि यहां सब कुछ अंधकारमय है. बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं. साल 2024 के मलयालम फिल्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही जूरी ने आने वाली पीढ़ी के प्रति अपनी आंखें मूंद लीं.' इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे बच्चों ने 2024 में 'समानार्थी श्रीकुट्टन', 'गु', 'फ़ीनिक्स' और 'एआरएम' जैसी फिल्मों में अभिनय किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

2 बच्चों को पुरस्कार देने से किया इनकार
उन्होंने आगे लिखा कि 'दो बच्चों को पुरस्कार देने से इनकार करके यह नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा बाल फिल्में बननी चाहिए. अगर आपने दो बच्चों को पुरस्कार दिए होते, तो यह कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं जूरी अध्यक्ष के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा अवसर मिलने चाहिए और वे भी समाज का हिस्सा है, लेकिन बच्चों के अधिकारों की अनदेखी की. अधिकारों को नकारने से सुधार नहीं लाए जाने चाहिए. सुधारों के साथ-साथ अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए.' फिल्म निर्माता विनेश विश्वनाथ और अभिनेता आनंद मनमाधन ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की.

प्रकाश राज ने क्या कहा?
प्रकाश राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेस्ट बाल फिल्म कैटेगरी के लिए 6 फिल्में भेजी गई थी, लेकिन निर्णायक मंडल ने फैसला सुनाया कि उनमें से कोई भी उस मानदंड पर खरी नहीं उतरी. उन्होंने कहा कि यही बात अभिनेताओं पर भी लागू होती है. उन्होंने कहा 'हमें बच्चों की एक भी फिल्म या फिल्म बनाने का प्रयास नहीं मिला. निर्देशन और लेखकों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ बड़े और छोटे बच्चे ही नहीं, बल्कि बच्चे भी समाज का हिस्सा हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि 'बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनकी दुनिया को सिनेमा में ढालना जरूरी है. सिर्फ बच्चों को कास्ट करने से यह अपने आप बच्चों का सिनेमा नहीं बन जाएगा. हमें यह जानना होगा कि बच्चे क्या सोचते हैं. वे इस विकास का एक अहम हिस्सा हैं. कोई भी फिल्म बच्चों का धारणा के बारे में बात नहीं करती या कुछ बाल कलाकार अपनी उम्र के बारे में बात नहीं कर रहे थे.' हालांकि, अभिनेता को सोशल मीडिया पर अपने इस बयान के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

deva nandhaPrakash RajKerala State Film Awards

Trending news

सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद