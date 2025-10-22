2025 की वो 11वीं फिल्म, जिसको लेकर मच रहा बवाल, सेंसर बोर्ड ने जताई आपत्ति, अब हाई कोर्ट में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग

Kerala High Court Haal Screening: केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम फिल्म ‘हाल’ को लेकर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने 25 अक्टूबर की तारीख तय की है, जब इस फिल्म की खास स्क्रीनिंग होगी. इस स्क्रीनिंग का मकसद ये देखना और जानना है कि सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने जिन सीन्स पर आपत्ति जताई है, वो वाकई में विवादित हैं या नहीं. फिल्म में एक सीन में ‘बीफ बिरयानी’ दिखाया गया है और दूसरे में ‘सेरेमोनियल सैल्यूट’ वाला डायलॉग है, जिस पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी.

जस्टिस वी.जी. अरुण ने खुद इस फिल्म को देखने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर की शाम 7 बजे कक्कनाड के पदमुगल कलर प्लैनेट स्टूडियो में फिल्म की स्क्रीनिंग होगी. इस दौरान फिल्म के मेकर्स, याचिकाकर्ता, सेंसर बोर्ड के अधिकारी और दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने ये भी बताया कि फिल्म से जुड़ा केस अब 30 अक्टूबर को दोबारा सुना जाएगा, ताकि आगे का प्रोसेस तय किया जा सके.

फिल्म के सीन को लेकर हुआ विवाद

फिल्ममेकर्स का कहना है कि जिन सीन्स पर आपत्ति जताई गई है, वो फिल्म की कहानी का जरूरी हिस्सा हैं. अगर उन्हें हटाया गया या बदला गया तो फिल्म का असली मतलब बिगड़ जाएगा. मेकर्स ने इसे ‘आर्टिस्टिक फ्रीडम’ यानी क्रिएटिविटी की आजादी से जुड़ा मामला बताया है. सेंसर बोर्ड और फिल्म के बीच इस विवाद की वजह से फिल्म की रिलीज अटक गई है. पहले ये फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अभी तक इसकी नई डेट का खुलासा नहीं हुआ है.

‘हाल’ फिल्म की स्टारकास्ट

‘हाल’ फिल्म का डायरेक्शन डेब्यू डायरेक्टर वीर ने किया है. इसमें शेन निगम लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि फीमेल लीड के तौर पर साक्षी वैद्य नजर आएंगी. इनके अलावा फिल्म में जॉनी एंटनी, नाथ, वीनीत बीप कुमार, के. मधुपाल, संगीता मधवन नायर, जॉय मैथ्यू और निशांत सागर जैसे कई कलाकार भी शामिल हैं. इतना ही नहीं, ये फिल्म बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी की मलयालम इंडस्ट्री में पहली फिल्म होगी. फिल्म को 5 भाषाओं मलयालम, हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में में रिलीज किया जाएगा.

सेंसर बोर्ड को है फिल्म से आपत्ति

ये फिल्म अपने कंटेंट को लेकर शुरुआत से ही चर्चा में बनी हुई है. मेकर्स का मानना है कि ‘हाल’ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि समाज की सोच पर सवाल उठाने वाली कहानी है. लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के चलते इसकी रिलीज डेट बार-बार टलती जा रही है. वहीं, इस मामले में अब हाई कोर्ट ने कैथोलिक कांग्रेस को भी शामिल होने की इजाजत दी है. उनका कहना है कि फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे सीन हैं, जो थमारसेरी के बिशप को विवादित ढंग से दिखा सकते हैं और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं.

25 अक्टूबर को होगी स्क्रीनिंग

अब सबकी नजरें 25 अक्टूबर की स्क्रीनिंग पर टिकी हैं और 30 अक्टूबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि इस फैसले से न सिर्फ ‘हाल’ की रिलीज तय होगी, बल्कि ये मामला फिल्मी आजादी वर्सेज सेंसरशिप के बीच नई मिसाल भी कायम कर सकता है. वहीं, इस विवाद के सामने आने के बाद दर्शक भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे है. हालांकि, इन सभी विवादों के बीच अभी तक फिल्म की नई रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, जिसका ऐलान सुनवाई के बाद ही होगा.