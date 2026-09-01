लुक्स को लेकर थीं इनसिक्योर, फिर बनीं 2 बार ब्यूटी क्वीन; केजिया लिज मेजो ने सुनाई संघर्ष की कहानी

कभी अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योर थीं, आज दो बार की ब्यूटी क्वीन हैं. मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर देशभर में पहचान बनाने वाली केजिया लिज मेजो की कहानी सिर्फ ग्लैमर, ताज और खूबसूरती की नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और खुद को स्वीकार करने के सफर की कहानी है. बचपन में अपने लुक्स और स्किन कलर को लेकर उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? असफलताओं ने उन्हें कितना बदला और आखिर कैसे उन्होंने खुद पर भरोसा करना सीखा? इन तमाम सवालों पर केजिया लिज मेजो ने Zee News से खास बातचीत में खुलकर अपनी कहानी साझा की.
केजिया: मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मेरे लुक्स, स्किन कलर या इस तरह की किसी भी चीज को लेकर मुझे कभी सीधे तौर पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा. लेकिन, इसका काफी असर मेरे अंदर जरूर आया. इसकी एक बड़ी वजह वे विज्ञापन थे, जो मैं देखा करती थी. इसके अलावा लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे या बिना यह एहसास किए कि उनकी बात का किसी पर क्या असर हो सकता है, कई तरह की टिप्पणियां कर दिया करते थे.
मैं भी अपने साथ कुछ ऐसा ही करती थी. मुझे लगता है कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं. हम अपने अंदर कोई न कोई ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं, जो हमें पसंद नहीं होती और फिर उसी को खुद से नफरत करने का बहाना बना लेते हैं. मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया. मैं सोचती थी कि मैं खूबसूरत नहीं हूं.
मुझे लगता था कि सांवला रंग एक नकारात्मक चीज है. लेकिन, मैं खुशकिस्मत थी कि मेरा पालन-पोषण ऐसे लोगों ने किया, जो जानते थे कि यही मेरी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बनेगा. वे जानते थे कि मैं उन सभी लोगों की आवाज और चेहरा बन सकती हूं, जिन्हें दुर्भाग्य से अपने रंग की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा है.
जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे एहसास हुआ कि मेरी त्वचा कितनी खूबसूरत है और अपनी त्वचा में मैं खुद को कितना खूबसूरत महसूस करती हूं. मुझे यह भी समझ आया कि मैं कितना कुछ प्रतिनिधित्व करती हूं, क्योंकि मेरी त्वचा का रंग सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाली चीज नहीं है. यह हमारे बारे में, हम भारतीयों के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारी जीवनशैली और हमारे भूगोल के बारे में एक कहानी कहता है.
मेरी त्वचा का रंग अपने साथ इतनी सारी कहानियां और इतना इतिहास समेटे हुए है कि अब मुझे अपने शरीर के हर हिस्से और अपने हर रंग पर बेहद गर्व है क्योंकि इन सबको मिलाकर ही मैं भारत हूं.
केजिया: मिस टीन इंटरनेशनल का ताज मेरे बहुत करीब आकर मुझसे दूर हो गया था. मैं उस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप रही. उस समय मुझे लगा था कि शायद मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है. जब आप किसी चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं और जीत के इतने करीब पहुंचकर हार जाते हैं, तो वह पल बहुत मुश्किल होता है.
लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि शायद वह हार मेरे लिए किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी. कहते हैं ना, भगवान अगर आपसे एक गुलाब छीनता है, तो बदले में पूरा बगीचा दे देता है. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उस हार के बाद मैंने खुद को और मजबूत किया और आखिरकार मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया.
अब मेरी कोशिश सिर्फ यहां तक रुकने की नहीं है. मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया का ताज जीता है, उसी तरह आगे चलकर मैं मिस यूनिवर्स का ताज भी भारत के नाम कर पाऊंगी.
केजिया: मेरे करीबी लोग अक्सर कहते हैं कि मैं हरनाज संधू की तरह दिखती हूं. मेरे लिए यह बहुत बड़ी तारीफ है, क्योंकि मैं हरनाज को बहुत पसंद करती हूं. वह मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं. उनकी जर्नी और जिस तरह उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट किया, उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूं. अगर लोग मुझमें उनकी झलक देखते हैं, तो यह मेरे लिए गर्व की बात है. मैं भी चाहती हूं कि जिस तरह हरनाज ने भारत का नाम रोशन किया, उसी तरह मैं भी देश को गौरवान्वित करूं.