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लुक्स को लेकर थीं इनसिक्योर, फिर बनीं 2 बार ब्यूटी क्वीन; केजिया लिज मेजो ने सुनाई संघर्ष की कहानी

मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीतकर देशभर में पहचान बनाने वाली केजिया लिज मेजो की कहानी सिर्फ ताज और खूबसूरती तक सीमित नहीं है. यह उनके संघर्ष, आत्मविश्वास और खुद को बेहतर बनाने के सफर की कहानी भी है.

Written ByShilpa
Published: Sep 01, 2026, 03:02 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:02 AM IST
लुक्स को लेकर थीं इनसिक्योर, फिर बनीं 2 बार ब्यूटी क्वीन; केजिया लिज मेजो ने सुनाई संघर्ष की कहानी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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