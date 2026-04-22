KGF, Toxic और Raaka: फिल्मों में अच्छे हीरो हो रहे फ्लॉप और खतरनाक बन रहे सुपरहिट, क्या ग्रे कैरेक्टर बन गए नई जनरेशन के फेवरेट?

Grey Hero Trend Indian Cinema: भारतीय सिनेमा में हीरो की इमेज तेजी से बदल रही है. अब सीधे-साधे नहीं, बल्कि ग्रे और खतरनाक किरदार लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं. ‘केजीएफ’ से लेकर ‘एनिमल’ तक, दर्शक अब कहानी से ज्यादा ग्रे शेड हीरो पर ध्यान दे रहे हैं. नई पीढ़ी को ऐसे कैरेक्टर्स ज्यादा रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग लगते हैं.
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Grey Hero Trend Indian Cinema: भारतीय सिनेमा में हीरो की इमेज अब पहले जैसी नहीं रही. पहले फिल्मों में हीरो सीधा-सादा, ईमानदार और हर हाल में सही काम करने वाला इंसान होता था, जो बुराई से लड़कर आखिर में जीत हासिल करता था. लेकिन अब वक्त बदल गया है और दर्शकों की पसंद भी बदल चुकी है. आज लोग ऐसे किरदार ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो थोड़े रफ-टफ हों, जिनमें गुस्सा हो और जो सही-गलत के बीच फंसे नजर आएं. ‘केजीएफ’ और ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों ने इस ट्रेंड को और मजबूत किया है.
अब हीरो परफेक्ट नहीं, बल्कि दमदार और असरदार दिखना चाहिए. ‘KGF’ का रॉकी भाई इस बदलाव का सबसे बड़ा एग्जांपल है. वो न पूरी तरह से अच्छा इंसान है और न ही पूरी तरह बुरा. उसके अंदर गुस्सा भी है, लालच भी है और खुद को किसी भी हालत में ऊपर ले जाने की तेज आग भी है. दर्शक उसके हर फैसले और काम को सही नहीं मानते, लेकिन फिर भी उसके कॉन्फिडेंस, हिम्मत और जिद से खुद को जोड़ लेते हैं. यही वजह है कि रॉकी भाई एक बेहद यादगार किरदार बन गया है. अब लोग ग्रे शेड वाले हीरो ज्यादा पसंद करते हैं.
‘केजीएफ’ के बाद ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों ने इस ट्रेंड को और भी मजबूत बना दिया है. अब फिल्मों में हीरो सिर्फ अच्छा इंसान नहीं होता, बल्कि अंदर से टूटा हुआ, गुस्से से भरा और कई बार हिंसक भी दिखाया जाता है. कहानी इस तरह लिखी जाती है कि दर्शक उसके दर्द और सोच को समझ सकें. जरूरी नहीं कि लोग उसके हर फैसले से सहमत हों, लेकिन फिर भी उसकी कहानी उन्हें बांधे रखती है. ‘टॉक्सिक’ और ‘राका’ जैसे आने वाले प्रोजेक्ट भी ऐसे ही डार्क और जटिल किरदार दिखाने वाले हैं, जिनकी वजह से फिल्मों में नया ट्रेंड साफ नजर आ रहा है.
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सोशल मीडिया ने इन ग्रे कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया है. ‘रॉकी भाई और ‘एनिमल’ के डायलॉग्स आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जमकर ट्रेंड करते हैं. लोग इनके स्टाइल, एटीट्यूड और बोलने के तरीके को कॉपी करते नजर आते हैं. खासकर नई पीढ़ी इन किरदारों को काफी ‘कूल’ मानती है और इन्हें फॉलो भी करती है. अब फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किरदार सही है या गलत, बल्कि उसकी पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा मायने रखती है. यही वजह है कि ये कैरेक्टर्स सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार छाए रहते हैं.
अब पुराने जमाने के सीधे-साधे हीरो आज के दर्शकों को उतने दिलचस्प नहीं लगते. सिर्फ अच्छा बनकर रहना या हर बार सही फैसला लेना अब लोगों को ज्यादा एक्साइट नहीं करता. आज की ऑडियंस ऐसे किरदार देखना पसंद करती है जो अंदर से टूटे हुए हों, जिनके मन में कन्फ्यूजन हो और जो हर फैसले के लिए खुद से लड़ते हों. ऐसे ग्रे कैरेक्टर्स ज्यादा असली लगते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते. उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियां ही उन्हें इंसान बनाती हैं. यही रियल फील लोगों को उनसे जोड़ता है और उनकी कहानी में दिलचस्पी बढ़ाता है.
फिल्म बनाने वाले अब दर्शकों के बदलते टेस्ट को अच्छे से समझने लगे हैं. पहले जहां हीरो को हमेशा साफ-सुथरा और अच्छा दिखाया जाता था, अब वही हीरो ग्रे या नेगेटिव किरदार निभाने से भी नहीं कतराते. बड़े स्टार्स को भी समझ आ गया है कि ऐसे रोल ज्यादा चर्चा में रहते हैं और दर्शकों के दिमाग में लंबे समय तक असर छोड़ते हैं. ‘टॉक्सिक’ और ‘राका’ जैसे प्रोजेक्ट इसी सोच का हिस्सा हैं. अब फिल्मों की कहानी सिर्फ हीरो की जीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके अंदर छिपे अंधेरे, कमजोरी और असली इंसान को भी दिखाया जा रहा है.
नई पीढ़ी ऐसे किरदारों से इसलिए भी जुड़ती है क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं. रॉकी भाई जैसे कैरेक्टर अपने तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और यही बात युवाओं को काफी पसंद आती है. जरूरी नहीं कि लोग उनके हर फैसले को सही मानें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और हिम्मत लोगों को अंदर से मोटिवेट करता है. ये किरदार नियम तोड़ते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं. वो डरते नहीं हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं. इसी वजह से ऐसे कैरेक्टर लंबे समय तक लोगों के दिल और दिमाग में अपनी खास जगह बना लेते हैं.
कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का सिनेमा एक नए दौर में पहुंच चुका है. अब हीरो और विलेन के बीच की लाइन धीरे-धीरे मिटती नजर आ रही है.‘केजीएफ’, ‘एनिमल’, ‘टॉक्सिक’ और ‘राका’ जैसी फिल्मों ने साफ कर दिया है कि अब दर्शकों को सिर्फ सीधे-सादे किरदार नहीं, बल्कि दमदार और असरदार ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं. लोगों का टेस्ट पहले से काफी बदल चुका है और वे कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं. आने वाले समय में ऐसे ही लेयर्ड और रियल लगने वाले किरदार फिल्मों में और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं.
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