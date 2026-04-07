खेसारी लाल यादव के नए गाने 'रोटी गरम' ने मचाया गदर, नम्रता मल्ला संग दिखी केमिस्ट्री; वीडियो

Roti Garam Song: खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के उन स्टार्स में शुमार हैं, जो एक के बाद एक नया गाना रिलीज करते रहते हैं और वो तुरंत ही छा भी जाते हैं. अब उनका एक नया गाना आया है, जो यूट्यूब पर गदर मचा रहा है. इस गाने के बोल हैं ''रोटी गरम'. इस गाने में खेसारी ने नम्रता मल्ला संग रोमांस की सारी हदें पार कर दी हैं.

खेसारी लाल यादव का नया गाना

'रोटी गरम' पर फैंस भी इस गाने पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं. गाने को खेसारी और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है. इस गाने के बोल अभिषेक बाबू यादव ने लिखे हैं जबकि म्यूजिक अजय सिंह ने दिया है. गाने में खेसारी भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं. इस गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव और नम्रता मल्ला की केमिस्ट्री ने यूट्यूब पर गर्दा उड़ा दिया है. नम्रता मल्ला अपने लुक और लाइटनिंग-क्विक डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने इस गाने में भी अपनी जान लगाई है.

वीडियो में खेसारी और नम्रता का लुक भी एकदम हटके है. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, खेसारी स्टाइलिश गॉगल्स और लाल गमछे के साथ देसी टशन दिखा रहे हैं, वहीं नम्रता पीले रंग के देसी आउटफिट में अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं. दोनों की यह जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा रही है. इसमें रोटी सेंकने का जिक्र एक खास और नोकझोंक भरे अंदाज में किया गया है, जो भोजपुरी ऑडियंस को खूब भा रहा है.

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भर-भर के कॉमेंट्स कर रहे हैं फैंस

'रोटी गरम' गाना देख एक फैन ने यूट्यूब पर लिखा है, 'बवाल सॉंग अलर्ट', 'खतरनाक नहीं, महाखतरनाक होने वाला है.' एक और फैन ने लिखा, 'गर्दा उड़ा दिया भैया', एक ने लिखा, 'जलवा पैदा करने वाली मशीन सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल.'