खिड़कियों से गुजरते हुए देखी है गोलियां...; भारत लौटना चाहते हैं करण औजला, सिक्योरिटी को लेकर जताई चिंता

तौबा-तौबा जैसे गानों के लिए मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला सिक्योरिटी के चलते साल 2023 में कनाडा छोड़कर दुबई में बस गए. अब हाल ही में एक बातचीत में सिंगर ने खुलासा किया कि उनका दिल अब भी पंजाब में है और वह कनाडा या दुबई को अपना असली घर नहीं मानते. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में करण औजला ने इस बारे में बात की कि क्या वह अपने परिवार के साथ भारत लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं.

सिक्योरिटी को लेकर जताई चिंता

करण औजला ने कहा, ‘मैं यहां रहना पसंद करूंगा, खासकर अब अपने गांव में. भले ही यह हर जगह से दूर हो, मैं ट्रेवल करूंगा. लेकिन अभी के हालात वैसे नहीं हैं, जैसा मैं चाहता हूं. उम्मीद है कि भविष्य में मैं ऐसा कर पाऊंगा.’

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 70s की वो एक्ट्रेस, जिसे बचाने के लिए कभी जान पर खेल गए थे अमिताभ, अब करती हैं ये काम

सिक्योरिटी को लेकर करण बोले, ‘मैं असल में बहुत कुछ झेल चुका हूं. मुझे टारगेट किया गया है. मैंने गोलियां अपनी खिड़कियों से गुजरते हुए देखी हैं. यह हथियार लेकर दिखावा करने की बात नहीं है. हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. पहले बहुत कुछ हुआ है. लोग वास्तव में मरे हैं. इसलिए यह मजाक नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह सब मेरी खुशहाल जिंदगी को परेशान न करे. मैं सावधानी बरतना पसंद करूंगा.’

करण औजला पर महिला आयोग सख्त

बता दें कि हाल ही में करण औजला के नए गाने 'एमएफ गबरू' को लेकर विवाद हो गया. इस मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया. इसमें कहा गया है कि इसके बोल अपमानजनक हैं और महिलाओं के प्रति घृणा को बढ़ावा देते हैं. एएनआई के अनुसार, अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा, ‘हर किसी ने गाना सुना और आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी इसे लाखों व्यूज मिलते हैं. यह सिर्फ महिला आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि इसे नोटिस करें; श्रोता और समाज भी ऐसी भाषा को अस्वीकार करें.’

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 2 मिनट की वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, जिसने बिना हीरो एक्ट्रेस ने अपने दम पर सुपरहिट कराई फिल्म

आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर सिंगर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की. साथ ही करण औजला को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया.