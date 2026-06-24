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‘वेलकम टू द जंगल’ हिट होगी या फ्लॉप? अक्षय कुमार के बयान ने खींचा सबका ध्यान; बोले- ‘‘सैयारा’ जैसी फिल्म...’

Akshay Kumar: अक्षय कुमार अपनी नई मल्टी-स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. उनकी फिल्म को लेकर लोगों के बीच दमदार हाईप बनी हुई है. . इस बीच उन्होंने फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने के असली फॉर्मूले पर खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म के सेट का एक ऐसा अनोखा वाकया शेयर किया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:36 AM IST
‘वेलकम टू द जंगल’ हिट होगी या फ्लॉप? अक्षय कुमार के बयान ने खींचा सबका ध्यान; बोले- ‘‘सैयारा’ जैसी फिल्म...’
Image Credit: Akshay Kumar on Welcome To The Jungle

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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