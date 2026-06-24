Akshay Kumar on Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली बड़ी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अहमद खान ने किया है और इसमें 34 से ज्यादा कलाकार नजर आ रहे हैं. ये फिल्म बहुत जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच अक्षय ने अपनी फिल्म और इसके सेट से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प बातें शेयर कीं. बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने भोजपुरी सिनेमा और उसके लगातार बढ़ते दायरे पर भी अपनी खुलकर बात रखी.
सुपरस्टार ने साफ कहा कि किसी भी फिल्म का हिट होना सिर्फ उसके इर्द-गिर्द बने बड़े माहौल या किसी बड़े इवेंट पर निर्भर नहीं करता है. अक्षय कुमार का मानना है कि जो भी फिल्म कहानी के मामले में अच्छी होती है, वो बॉक्स ऑफिस पर जरूर चलती है. इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि फिल्म को बहुत बड़ा इवेंट बनाकर ही पेश किया जाए. उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘अगर फिल्म अच्छी है तो उसे देखने के लिए ऑडियंस अपने आप मिल ही जाते हैं, लेकिन बात घूम-फिरकर वहीं आ जाती है कि हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है’.
अक्षय ने कहा, ‘भले ही उस फिल्म के आसपास कोई बहुत बड़ा बज या हाइप न हो, लेकिन अगर उसकी किस्मत में सक्सेस होना लिखा है, तो वो फिल्म किसी न किसी तरह ऑडियंस के दिलों तक पहुंच ही जाएगी और हिट हो जाएगी’. उन्होंने अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ‘सैयारा’ का एग्जांपल दिया. उन्होंने सवाल करते हुए कहा, ‘इस फिल्म के साथ कौन-सा बहुत बड़ा इवेंट जुड़ा हुआ था? सच कहें तो कुछ भी नहीं था. इसके बावजूद इस फिल्म के गाने लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुए और फिल्म में दिखाया गया रोमांस दर्शकों को बहुत पसंद आया’.
इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा दोनों ने ही बहुत शानदार काम किया था और फिल्म चल निकली. इसके बाद अक्षय कुमार ने मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम करने वाले सितारों के बीच होने वाले कॉम्पिटिशन या स्क्रीन स्पेस को लेकर भी अपना नजरिया रखा. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की पूरी टीम के बीच ऐसा कोई भी माहौल बिल्कुल नहीं था, जहां कोई भी कलाकार खुद को दूसरों से आगे दिखाने या ज्यादा फुटेज पाने की कोशिश कर रहा हो. अक्षय ने कहा, ‘हम सब मिलकर सिर्फ एक अच्छी फिल्म बना रहे थे’.
अक्षय ने आगे बात करते हुए कहा, ‘वहां मौजूद कोई भी एक्टर किसी को इम्प्रेस करने या किसी दूसरे कलाकार से आगे निकलने की होड़ में नहीं लगा था. सेट पर मौजूद सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी. पूरी शूटिंग के दौरान एक भी एक्टर ने मेकर्स के पास आकर ये शिकायत नहीं की कि मेरा डायलॉग कम है या सामने वाले का डायलॉग ज्यादा है. सेट पर ऐसा कोई भी मनमुटाव या कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिला’. उन्होंने आगे की मजेदार बात बताते हुए कहा, ‘मैं सेट पर ऐसे कई एक्टर्स को जानता हूं जो अपने खुद के डायलॉग्स दूसरों को दे रहे थे’.
उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, ‘वे बड़े आराम से कह रहे थे कि ये वाली लाइन तुम बोल लो या ये डायलॉग तुम रख लो. सेट पर जलन या इनसिक्योरिटी जैसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं थी’. आपको बता दें कि इस फिल्म में दिशा पाटनी, रवीना टंडन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडिस और अरशद वारसी जैसे कई बड़े सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये धमाकेदार और मजेदार कॉमेडी फिल्म इदो दिन बाद 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.