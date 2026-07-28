'खोसला का घोसला 2' में नया ट्विस्ट! फिल्म में दिव्या खोसला की हुई धमाकेदार एंट्री, जल्दी देगी थिएटर में दस्तक

ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक 'खोसला का घोसला' की मोस्ट अवेटेड सीक्वल है. हाल ही में थ्रिलर फिल्म 'सावी' और कॉमेडी एंटरटेनर 'एक चतुर नार' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस दिव्या अब 'खोसला का घोसला 2' की दुनिया में अपनी खास एनर्जी और अट्रैक्टशन को लेकर आने वाली हैं. उनकी एंट्री फिल्म की शानदार स्टारकास्ट में एक ट्विस्ट लेकर आएगी.
दिव्या की फिल्म 'सावी' ने नेटफ्लिक्स पर 15 देशों में नंबर-1 पॉजिशन हासिल कर इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी सफलता हासिल की थी. वहीं, हाल ही में रिलीज हुई 'एक चतुर नार' में उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. इसी शानदार रिएक्शन का असर ये रहा कि दिव्या IMDb की पॉपुलैरिटी रैंकिंग में भी नंबर-1 स्थान पर पहुंच गईं.
टी-सीरीज फिल्म्स और तांडव फिल्म्स द्वारा निर्मित 'खोसला का घोसला 2' एक बार फिर आइकॉनिक खोसला फैमिली को ऑडियंस के सामने लेकर आ रही है. फिल्म में पहले भाग की तरह कॉमेडी, इमोशनल और फैमिली में अफरा-तफरी का वही मनोरंजक अंदाज देखने को मिलेगा, जिसने पहली फिल्म को फैन फेवरेट बना दिया था.
फिल्म में एक बार फिर कलाकार अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौरी, प्रवीण डबास, तारा शर्मा और किरण जुनेजा अपनी भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं, दिव्या खोसला के अलावा रवि किशन, निशांत वर्मा, कंगन बरुआ नांगिया और दानिश इकबाल जैसे नए कलाकार भी इस फेमस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बने हैं, जो कहानी में नया मोड़ लाएंगे.
फिल्म में नए कलाकारों के शामिल होने पर निर्माता सविता ने कहा, 'इस बार खोसला परिवार में दो नए मेंबर एड हुए हैं. दिव्या खोसला और रवि किशन जी. इन दोनों ने पूरी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का भी भरपूर मनोरंजन करेंगे. पिछले कुछ समय में दिव्या खोसला और रवि किशन ने अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में जिस तरह का काम किया है, उसने मुझे बेहद प्रभावित किया है.
उन्होंने आगे कहा, 'हमें खुशी है कि 'धुरंधर' में दाऊद के किरदार से खबरों में रहे दानिश इकबाल भी हमारी टीम का हिस्सा हैं. नई जनरेशन के इन कलाकारों के साथ काम करने को लेकर हम बेहद एक्साइटेड हैं और अब ऑडियंस के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं.'
पुरानी फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'खोसला का घोसला 2' ऑडियंस के लिए फैमिली की अफरा-तफरी, जबरदस्त कॉमेडी, कई मजेदार ट्विस्ट और दिल छू लेने वाले पलों से भरपूर एक नई कहानी लेकर आ रही है. गुलशन कुमार, टी-सीरीज और तांडव फिल्म्स प्रस्तुत, टी-सीरीज फिल्म्स एवं तांडव फिल्म्स के बैनर तले बनी 'खोसला का घोसला 2' का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हिरेमथ और राज हिरेमथ ने किया है.