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'खोसला का घोसला 2' में नया ट्विस्ट! फिल्म में दिव्या खोसला की हुई धमाकेदार एंट्री, जल्दी देगी थिएटर में दस्तक

'खोसला' परिवार एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है और इस बार परिवार में एक नए मेंबर का स्वागत होने जा रहा है. दिव्या खोसला ऑफिशियली 'खोसला का घोसला 2' की स्टारकास्ट का हिस्सा बन गई हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 28, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:01 PM IST
'खोसला का घोसला 2' में नया ट्विस्ट! फिल्म में दिव्या खोसला की हुई धमाकेदार एंट्री, जल्दी देगी थिएटर में दस्तक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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