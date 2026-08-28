भाई अर्जुन कपूर को खुशी ने बांधी राखी, शनाया समेत कपूर खानदान ने सेलिब्रेट किया त्योहार, गायब दिखीं जाह्नवी

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन का त्योहार होता है. देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे भी रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आएं. खुशी कपूर ने भाई अर्जुन कपूर के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है. खुशी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की हैं. इन फोटो से जाह्नवी कपूर गायब दिखीं.
खुशी कपूर ने रक्षाबंधन के त्योहार सेलिब्रेट किया है. उन्होंने भाई अर्जुन कपूर की कलाई में राखी बांधी हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की हैं. खुशी कपूर ने फोटो में पूरा कपूर परिवार साथ में हैं. फोटो में एक्ट्रेस शनाया कपूर, अर्जुन कपूर और खुशी कपूर समेत पूरा कपूर परिवार हैं. लेकिन इन फोटो में जाह्नवी कपूर नजर नहीं आई हैं. इंटरनेट पर खुशी कपूर की फोटो काफी वायरल हो रही है. फैंस कपूर फैमिल की फोटो को काफी पसंद कर रहे हैं.
अर्जुन कपूर पहले जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के ज्यादा करीब नहीं थे. श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपनी दोनों बहनों के साथ मजबूती से खड़े नजर आएं. श्रीदेवी के निधन के मुश्किल समय में अर्जुन कपूर ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई और पूरे परिवार का सहारा बने. अर्जुन, खुशी और जाह्नवी कपूर सगे भाई बहन नहीं है, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग रियल भाई-बहन से ज्यादा है.
खुशी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत द आर्चीज से की थी. इसके बाद खुशी कपूर आमिर खान के बेटे के साथ फिल्म लवयापा में नजर आई थी. फिल्म लवयापा फ्लॉप हो गई थी. खुशी के करियर की शुरुआती फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. खुशी को एक्टिंग की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था.
खुशी कपूर अपनी मां की फिल्म के सीक्वल मॉम 2 में नजर आएंगी. फिल्म मॉम एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी. फिल्म को काफी पसंद किया था. फिल्म में देवकी की सौतेली बेटी का गैंग रेप हो जाता है. जिसके बाद देवकी बेटी का बदला लेती हैं. फिल्म मॉम के लिए मरोणपरांत श्रीदेवी को नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था. फिल्म मॉम 2 को गिरीश कोहली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में जीशु सेनगुप्ता भी हैं. फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है.