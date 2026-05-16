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Hindi Newsबॉलीवुड‘मुझे तुम नहीं, तुम्हारी बहन चाहिए…’, खुशी कपूर को रिप्लेस कर जाह्नवी बनीं मेकर्स की पहली पसंद

‘मुझे तुम नहीं, तुम्हारी बहन चाहिए…’, खुशी कपूर को रिप्लेस कर जाह्नवी बनीं मेकर्स की पहली पसंद

तेलुगु और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटिड फिल्म ‘पेड्डी’ की चर्चा हो रही है. इस फिल्म का क्रेज पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी तेजी से बढ़ रहा है और फैंस इसके हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं हाल ही में इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 16, 2026, 11:32 PM IST
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‘मुझे तुम नहीं, तुम्हारी बहन चाहिए…’, खुशी कपूर को रिप्लेस कर जाह्नवी बनीं मेकर्स की पहली पसंद

राम चरण की इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट हर दिन बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच फिल्म के निर्माता बुची बाबू सना ने इसकी कास्टिंग से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा बताया है. उन्होंने बताया कि जाह्नवी कपूर के ‘अचियम्मा’ के किरदार के लिए पहले उनकी छोटी बहन खुशी कपूर को अप्रोच किया गया था. निर्माता ने आगे खुलासा किया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पहले खुशी कपूर को सुनाई गई थी. लेकिन बाद में, एक्ट्रेस से मीटिंग के दौरान उन्हें लगा कि वो किरदार के लिए फिट नहीं हैं.

'पेड्डी' के लिए खुशी को किया रिजेक्ट 
निर्माता ने कहा, ‘मैंने इस फिल्म की कहानी पहले खुशी कपूर को सुनाई थी. लेकिन मैं जब उनसे आमने-सामने मिला, तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो इस किरदार के लिए बहुत छोटी हैं. अब जरा आप सोचिए, एक ही घर में जब खुशी को मना करने के बाद उसी फिल्म की स्क्रिप्ट को जाह्नवी को सुनना पड़ा होगा, तब क्या हाल हुआ होगा. मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने जाह्नवी ने पूछा, कहीं उनकी बहन को बुरा तो नहीं लगा होगा.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जाह्नवी बनीं पहली चॉइस 
डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों बहनें एक ही परिवार से आती हैं. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुशी कपूर को ये बात समझाई, तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इसे संभाला. उनका कहना था कि उन्होंने स्क्रिप्ट पहले खुशी को सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये रोल जाह्नवी के लिए ज्यादा सही रहेगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जाह्नवी को क्यों चुना?
निर्माता ने कहा की बाद में उन्होंने जाह्नवी कपूर को समझाया कि उन्होंने खुशी को किया रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा, ‘मैंने खुशी की तरफ देखा, उन्हें नमस्ते कहा और बोला, मुझे फिल्म में तुम नहीं, तुम्हारी बहन चाहिए. लेकिन कई बार फिल्मों के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं.’ उन्होंने बताया कि वो शुरु से ही जानते थे कि ये किरदार जाह्नवी के लिए सही रहेगा. निर्माता ने कहा कि जब वो किसी भी दूसरी एक्ट्रेस को ये स्क्रिप्ट सुनाते थे, तब भी उनके दिमाग में जाह्नवी की चेहरा ही आता था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म की कहानी
इसके बाद उन्होंने जाह्नवी कपूर को अप्रोच किया और उन्हें यह रोल ऑफर किया. जाह्नवी ने भी कहानी सुनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए हां कर दी. बताया जा रहा है कि ये फिल्म एक स्पोर्ट्स और ड्रामा बेस्ड कहानी है, जो 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश के गांव पर बनी है. फिल्म में क्रिकेट और कुश्ती जैसे इमोशनल और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को दिखाया जाएगा.

इस फिल्म में सिर्फ राम चरण और जाह्नवी कपूर ही नहीं, बल्कि जगपति बाबू, दिव्येंदु और शिव राजकुमार भी नजर आएंगे. खास बात ये है कि ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक मानी जा रही है. फैंस को अब रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि फिल्म को लेकर लगातार बज बना हुआ है. 

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