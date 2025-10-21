Advertisement
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस खास अंदाज में मनाई दिवाली, बी-टाउन कपल की केमिस्ट्री देख फैंस बोले- ‘पोस्ट-बेबी ग्लो…’

बी-टाउन कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एक साथ मैचिंग आउटफिट्स में फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं इस स्वीट कपल के घर इस साल एक नन्ही परी ने जन्म लिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:29 AM IST
फिल्म ‘कबीर सिंह’ फेम एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ ये दिवाली एक खास अंदाज में सेलिब्रेट की है. एक्ट्रेस ने फैंस को दिवाली विश करते हुए पति के साथ एक क्यूट वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस खूब खिलखिलाती मुस्कान के साथ त्यौहार को मनाती हुई नजर आ रही हैं.वहीं इस साल जुलाई के महीने में इस कपल ने अपने घर में एक प्यारी सी बेटी का वेलकम किया है. मां बनने के बाद यह कियारा की पहली दिवाली होगी. 

 

फैंस बोले- ‘पोस्ट-बेबी ग्लो’
कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर क्यूट वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी दिवाली’, प्यार, रोशनी और धूप.’  वहीं कियारा द्वारा पोस्ट की कई ये क्लिप कुछ ही मिनटों में फैंस के बीच वायरल हो गई और फैंस ने कुछ ही देर में कमेंट्स से कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी. एक्ट्रेस के फैंस ने उनके पोस्ट-बेबी ग्लो और कपल की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री की भी काफी तारीफ की है.

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

 

कियारा का दिवाली लुक
सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस वीडियो में कियारा पीले रंग के अनारकली और हल्के गुलाबी रंग के बॉर्डर वाले दुपट्टे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. एक्ट्रेस ने इस लुक को काफी सिंपल तरीके से स्टाइल किया है, जिसमें  खुले लहराते बाल, छोटी लाल बिंदी, हल्का मेकअप और स्टेटमेंट ईयररिंग्स, जो उनके दिवाली लुक को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं.

 

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​का मैचिंग आउटफिट
सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​मैचिंग पीले कुर्ते और चूड़ीदार पैंट में काफी हैंडसम लग रहे हैं. दोनों के बीच ये केमिस्ट्री और चेहरे पर चमक नए माता-पिता बनने की खुशी को शो करते हैं. इस वायरल वीडियो में दोनों के के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं, जिसमें सिद्धार्थ, कियारा को अपनी बाहों में भरकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Kiara AdvaniSiddharth Malhotra

