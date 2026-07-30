कियारा आडवाणी ने बताया क्यों साइन की यश की 'टॉक्सिक', करियर को लेकर किया खुलासा; कहा-सोच-समझकर करती हूं

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं. इसमें वो साउथ सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगी. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के पोस्टर और एक रोमांटिक गाने के बाद फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. बता दें कि इस फिल्म में कियारा के रोल को उनके करियर की सबसे अलग और दमदार में से एक माना जा रहा है.
हाल ही में एक बातचीत के दौरान कियारा ने बताया कि आखिर उन्होंने इस फिल्म के लिए हां क्यों कहा. साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि 'टॉक्सिक' की कहानी और उनका किरदार बेहद अलग और चुनौतीपूर्ण है.
कियारा आडवाणी ने फेमिना से बातचीत के दौरान कहा, 'जब मैंने कहानी सुनी, तो मैं इस बात से बहुत इंप्रेस हुई कि ये रोल कितनी अच्छी तरह से गढ़ा गया था. इसमें वो सब कुछ था जिसकी एक एक्टर को चाहत होती है. मुझे लगा कि मैं अपने करियर में उस मुकाम पर पहुंच गई हूं, जहां मुझमें ऐसे किरदार को निभाने का आत्मविश्वास है.' हालांकि, उनके रोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन यश और नाडिया (कियारा का किरदार) के बोल्ड सीन ने सबका ध्यान खींचा.
इसी बातचीत के दौरान कियारा ने ये भी कहा, 'मुझे महिलाओं को किसी खास दायरे या स्टीरियोटाइप में बांधना पसंद नहीं है. हम उससे कहीं ज्यादा हैं, तो हमारे किरदार ऐसे क्यों नहीं हो सकते?" उन्होंने कहा कि महिला किरदार मजबूत, असल और जटिल होने चाहिए.
बीते साल जब 'टॉक्सिक' में कियारा के किरदार का पोस्टर सामने आया तो काफी चर्चा हुई. तब एक्ट्रेस ने पाने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक ऐसा रोल जिसने मुझसे बहुत कुछ मांगा-शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तौर से और जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया. यह अब तक का मेरा सबसे मुश्किल रोल रहा है. महीनों की कड़ी मेहनत. एक निडर कदम. इस पहले लुक को इतना प्यार मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूं.'
बता दें कि यश और गीतू मोहनदास द्वारा लिखी गई और गीतू मोहनदास क डायरेक्शन वाली फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग एक साथ इंग्लिश और कन्नड़ भाषाओं में की गई है. साथ ही, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कई अन्य भाषाओं में इसके डब वर्शन भी लाने की प्लानिंग है. दरअसल, मेकर्स इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पर उतारना चाहते हैं. यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा के अलावा नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, टोविनो थॉमस जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं.