प्रेग्नेंसी में कियारा आडवाणी ने पूरी की टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग, गुड न्यूज सुन यश की आंखों में थे आंसू

कियारा ने बताया है कि उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में शुरुआत में फैमिली के बाद यश और गीतू को ही पता था. फैमिली के बाद उन्होंने डायरेक्शन को ही प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था. जब उन्होंने डायरेक्टर गीतू मोहनदास को प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था उन्होंने एक बार फिर फिल्म के बार में नहीं सोचा कि शूटिंग कैसे पूरी होगी या दिन बढ़ जाएंगे तो लॉजिस्टिक का खर्च भी बढ़ जाएगा. वो कियारा के लिए खुश थे. कियारा ने बताया है कि उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सुनने के बाद गीतू और यश की आंखों में आंसू थे. डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि वह अपनी लाइफ का सबसे खास फेज जीने वाली हैं. इतना ही डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि वह सेट पर आराम से आए, जो मन करें वो करें, जो खाना है वो खाना खाएं.