प्रेग्नेंसी में कियारा आडवाणी ने पूरी की टॉक्सिक फिल्म की शूटिंग, गुड न्यूज सुन यश की आंखों में थे आंसू

सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्स्कि 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. यश के साथ बड़े पर्दे पर कियारा आडवाणी नजर आएंगी. कियारा यश का बोल्ड गाना पहले से ही काफी सुर्खियों में रहा है. एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग प्रेग्नेंसी के दौरान की थी. फिल्म प्रमोशन के इवेंट के दौरान हुमा कुरैशी ने एक्ट्रेस के काम और डेडिकेशन की तारीफ की थी.
फिल्म प्रमोशन इंवेट में हुमा ने बताया है कि फिल्म में शूटिंग के दौरान उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था.लेकिन कियारा बिना किसी शिकायत के चुपचाप फिल्म की शूटिंग कर रही थी. हुमा ने बताया है कि एक सीन को काफी तेज बारिश में किया जा रहा था. बारिश वाला सीक्वेंस इतना ज्यादा थकाऊ था कि मेरे सिर में दर्द होने लगा था. मैं उस सीन को लेकर शिकायत करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने कियारा की तरफ देखा तो वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी. मैंने देखा कि कियारा अपनी जगह पर खड़ी थी और सीन कर रही थी. उनका सीन भी काफी मुश्किल था. मैं कियारा को देखकर हैरान थी. उनके डेडिकेशन ने मुझे बहुत ही इस्पायर किया. कियारा को इस फिल्म से लोगों का बहुत प्यार मिलने वाला है.
कियारा ने बताया है कि उनकी प्रेग्नेंसी के बारे में शुरुआत में फैमिली के बाद यश और गीतू को ही पता था. फैमिली के बाद उन्होंने डायरेक्शन को ही प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था. जब उन्होंने डायरेक्टर गीतू मोहनदास को प्रेग्नेंसी के बारे में बताया था उन्होंने एक बार फिर फिल्म के बार में नहीं सोचा कि शूटिंग कैसे पूरी होगी या दिन बढ़ जाएंगे तो लॉजिस्टिक का खर्च भी बढ़ जाएगा. वो कियारा के लिए खुश थे. कियारा ने बताया है कि उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सुनने के बाद गीतू और यश की आंखों में आंसू थे. डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि वह अपनी लाइफ का सबसे खास फेज जीने वाली हैं. इतना ही डायरेक्टर ने उन्हें बोला कि वह सेट पर आराम से आए, जो मन करें वो करें, जो खाना है वो खाना खाएं.
फिल्म कियारा के इंटीमेट सीन को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई है. शादीशुदा कियारा के इंटीमेट सीन देख लोगों ने एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया था. इस दौरान उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा के काम की तारीफ कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था.