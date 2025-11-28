Advertisement
सिद्धार्थ-कियारा ने अपना नाम मिलाकर बेटी का रखा ऐसा यूनिक नेम, पढ़ना भी होगा मुश्किल, राहा और दुआ को भी कर दिया फेल

Sidharth Kiara Daughter Name: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने इसी साल 15 जुलाई को अपनी बेटी का स्वागत किा था. अब उसके जन्म के 4 महीने और 13 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए उनके यूनिक नाम का भी खुलासा किया है, जिसको पहली बार में पढ़ पाना आपके लिए भी मुश्किल होगा. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:55 AM IST
सिद्धार्थ-कियारा ने अपना नाम मिलाकर बेटी का रखा ऐसा यूनिक नेम
सिद्धार्थ-कियारा ने अपना नाम मिलाकर बेटी का रखा ऐसा यूनिक नेम

Sidharth Malhotra Kiara Advani Daughter Name: कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 15 जुलाई, 2025 की अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था, जो एक बेटी है. अब उसके जन्म के 4 महीने और 13 दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए उसके यूनिक नाम का भी खुलासा किया है, जिसको पहली बार में पढ़ पाना आपके लिए भी मुश्किल होगा. नाम रखने के मामले में उन्होंने आलिया भट्ट की बेटी राहा और दीपिका पादुकोण की बेटी दुआ के नाम को भी पीछे छोड़ दिया. 

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी के पैरों की झलक शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ‘सरायाह मल्होत्रा’ रखा है. खास बात ये है कि उन्होंने अपने नाम (सिद्धार्थ कियारा) को मिलाकर ये नाम रखा है, जो पहली बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है. शेयर की गई फोटो में सिद्धार्थ और कियारा अपनी बेटी सरायाह के छोटे-छोटे पैरों को अपने हाथों में थामे नजर आ रहे हैं. इस फोटो को देखने के बाद उनके फैंस का भी दिल पिघल गया, जो ढ़ेर सारा प्यार भेज रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

सिद्धार्थ-कियारा ने रखा बेटी का यूनिक नाम 

कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट डालकर अपनी बेटी के नाम बताया और कैप्शन में लिखा, ‘हमारी दुआओं से हमारी बाहों तक, हमारी प्यारी ईश्वरीय बरकत, हमारी प्रिंसेस सरायाह मल्होत्रा’ और साथ में दिल वाला इमोजी भी शेयर किया. हालांकि, कियारा और सिद्धार्थ ने नाम का मतलब नहीं बताया, लेकिन इंटरनेट के मुताबिक ‘सरायाह’ हिब्रू नाम ‘सारा’ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ‘राजकुमारी’ या ‘सम्मानित महिला’. उनका ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने ढेर सारा प्यार भेजा. 

हिंदी सिनेमा की गुमनाम हसीना, 80s में 1 मिनट के ‘लिप किस’ से मचाया था तहलका, 20 की उम्र में हुईं प्रेग्नेंट, आज भी लोग गूगल करते हैं नाम

सेलेब्स और फैंस खूब बरसा रहे प्यार 

जैसे ही ये पोस्ट शेयर हुआ, वरुण धवन, संजय कपूर, मनीष मल्होत्रा समेत कई सेलेब्रिटीज ने कमेंट करके इस खुशखबरी पर बधाई दी. करण जौहर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा’. इस खूबसूरत अर्थ को देखते हुए यह नाम उनके परिवार के लिए और खास बन गया है. बता दें, कियारा और सिद्धार्थ की मुलाकात 2018 में एक फिल्म पार्टी में हुई थी, लेकिन दोनों की नजदीकियां 2021 में ‘शेरशाह’ की शूटिंग के दौरान बढ़ीं. फिल्म में उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि उनके रिश्ते की चर्चाएं भी शुरू हो गईं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

2023 में की थी दोनों ने शादी 

हालांकि, दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा. फिर 2023 की शुरुआत में कियारा ने एक मजेदार बर्थडे पोस्ट के जरिए रिश्ते पप मुहर लगा दी. इसके कुछ ही हफ्तों बाद यानी 7 फरवरी, 2023 को दोनों ने जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में बेहद खूबसूरत और प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं और उनकी जोड़ी की खूब तारीफ हुई. शादी के बाद भी दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ सरल और प्यार से भरी झलकियां शेयर करते रहे. उनकी कैमिस्ट्री को देखकर फैंस हमेशा यही कहते नजर आए कि दोनों सचमुच एक-दूसरे के लिए बने हैं.

