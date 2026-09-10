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80s के रंग में रंगे सितारे: कियारा-सिद्धार्थ ​से परिणीति-राघव पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, AI से बना रहे Vintage Photos

Bollywood 80s Retro Trend: सोशल मीडिया पर आजकल 80 के दशक का विंटेज दौर फिर लौट आया है. आम पब्लिक से लेकर बॉलीवुड के फेमस कपल्स और स्टार्स अपने AI रेट्रो लुक से इंस्टाग्राम पर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. जानें क्या है ये वायरल ट्रेंड और कैसे आप भी अपने फोन से चंद मिनटों में बना सकते हैं अपनी 80s लुक वाली तस्वीरें.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 10, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:27 AM IST
80s के रंग में रंगे सितारे: कियारा-सिद्धार्थ ​से परिणीति-राघव पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, AI से बना रहे Vintage Photos
Image Credit: बॉलीवुड सेलेब्स का 80s वाला रेट्रो लुक (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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