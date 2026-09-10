80s के रंग में रंगे सितारे: कियारा-सिद्धार्थ ​से परिणीति-राघव पर चढ़ा रेट्रो लुक का खुमार, AI से बना रहे Vintage Photos

सोशल मीडिया पर आजकल एक बेहद मजेदार और कलरफुल ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. इस समय इंस्टाग्राम फीड्स पर हर तरफ 80s का रेट्रो स्टाइल छाया हुआ है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे अपनी तस्वीरों को पुराने विंटेज लुक में बदलकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस पूरे ट्रेंड की सबसे खास बात ये है कि इसे मॉर्डन AI टेक्निक से बनाया जा रहा है. इन तस्वीरों में 80s के दौर का डेनिम फैशन, ब्राइट कलर्स, बड़े चश्मे और पुराने जमाने का बैकग्राउंड्स दिखाई देता है. लोग अपने पसंदीदा सेलेब्स को इस पुराने अंदाज में देखकर काफी हैरान और खुश हैं.
बॉलीवुड की कई मशहूर कपल्स इस ट्रेंड के रंग में रंगे नजर आए. कियारा आडवाणी ने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक बेहद खूबसूरत AI फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की. फोटो में सिद्धार्थ डबल डेनिम लुक और डार्क एविएटर चश्मे में नजर आए, वहीं कियारा ने उस जमाने का ट्रेंडी पफ-स्लीव पिंक आउटफिट पहना हुआ था. फोटो के बैकग्राउंड में सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म ‘द वन’ का रोमांटिक गाना ‘समझो ना’ सुनाई दे रहा है. दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा ने भी पति राघव चड्ढा के साथ एक मस्ती भरी रेट्रो फोटो शेयर की, जिसमें दोनों एक मेले में कॉटन कैंडी खाते नजर आ रहे हैं.
इस वायरल ट्रेंड के रंग में और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स नजर आए. 51 साल की अमीषा पटेल ने भी 80 के दशक के डिस्को स्टाइल में फोटो शेयर की. वे नियॉन पिंक वन-शोल्डर टॉप, डेनिम शॉर्ट्स और लेग वार्मर्स पहने हुए एक बड़े से बूमबॉक्स पर बैठी नजर आईं. वहीं, आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप और सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने भी अपने पुराने दौर के वर्जन शेयर किए. हालांकि, श्रुति हासन ने 80s से भी आगे निकलकर 60s के हिप्पी कल्चर को चुना. उन्होंने सिर पर स्कार्फ, प्रिंटेड टॉप और ब्लू जींस पहनकर उस दौर के विद्रोही और सादगी भरे फैशन की याद दिला दी.
अगर आप भी इस 80s वाले वायरल ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये काम बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको किसी भी तरह के महंगे डिजाइनर, कैमरे या भारी भरकम फोटोशूट की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आज के समय में इंटरनेट पर मौजूद chatgpt और दूसरे मॉर्डन AI इमेज टूल्स से ये काम कुछ ही पलों में हो जाता है. आपको बस अपनी एक साफ और सीधी फोटो किसी एआई टूल में अपलोड करनी होती है. इसके बाद टूल को सिर्फ इतना बताना होता है कि आपकी शक्ल और चेहरे के नैन-नक्श को वैसा ही रखते हुए, आपको 80 के दशक के किसी फिल्मी या रेट्रो माहौल में बिठा दे.
अपनी AI तस्वीर को पूरी तरह नेचुरल और 80s का असली फील देने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है. प्रॉम्प्ट लिखते समय आप उसमें कुछ खास विंटेज चीजें जोड़ने को कह सकते हैं. जैसे कि उस दौर के बड़े और घने हेयरस्टाइल, कलरफुल कपड़े, विंटेज डेनिम जैकेट्स, विंटेज एक्सेसरीज और पुराने कैसेट या कमरे के बैकग्राउंड. इसके अलावा फोटो में हल्की वॉर्म लाइटिंग, पुराने कैमरे जैसा फिल्म-ग्रेन इफेक्ट और हल्के फीके रंग डलवाने से तस्वीर बिल्कुल 40 साल पुरानी लगने लगती है. इससे फोटो बनावटी न लगकर बिल्कुल असली और उस जमाने के एल्बम जैसी दिखती है.
इस मॉर्डन टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तस्वीर पसंद न आने पर आप उसे तुरंत बदल सकते हैं. अगर पहली बार में रिजल्ट मनमुताबिक न मिले, तो आप टूल को दोबारा कमांड देकर कपड़े, बालों का रंग या बैकग्राउंड ठीक करवा सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इन सभी बदलावों के बीच आपका असली चेहरा और पहचान पूरी तरह सिक्योर और साफ रहती है. यही वजह है कि आम यूजर्स से लेकर मशहूर हस्तियों तक, हर कोई अपनी पुरानी कल्पनाओं को इस तकनीक से सच करके सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहा है और यह दौर हर किसी को खूब भा रहा है.