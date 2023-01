Sidharth Malhotra जल्द लेंगे Kiara Advani संग सात फेरे! रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा- हमारे प्रोफेशन में कुछ नहीं छिपता, शादी होगी...

Sidharth Malhotra on Wedding With Kiara Advani: सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की शादी की खबरें पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. शादी की खबरों और फिल्म 'मिशन मजनू' को लेकर लाइमलाइट बटोर रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra New Movie) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में अपने और कियारा आडवाणी (Sidharth-Kiara Marriage) के रिलेशनशिप स्टेटस पर कई बातें की हैं.

कियारा संग शादी की बातों पर क्या बोले सिद्धार्थ?

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra Movies) ने हाल ही में नवभारत टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है. इंटरव्यू में सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra Marriage) से सवाल किया गया कि क्या वह 6 फरवरी को कियारा आडवाणी से शादी करने वाले हैं. इसपर एक्टर ने जवाब दिया, 'इससे पहले भी शादी को लेकर कई डेट्स सामने आए थे और इस साल भी आ रहे हैं. मैं कभी-कभी हैरान हो जाता हूं कि लोग इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर लेते हैं.' सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साथ ही कहा, 'मैं यहां बस यही कहना चाहूंगा हमारे प्रोफेशन में कुछ नहीं छिपता है खासतौर पर जब आप किसी से शादी करने वाले होते हैं.'

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा आडवाणी (Sidharth Malhotra and Kiara Advani Marriage) संग शादी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, 'शादी जब भी होगी, लोगों को पता चल जाएगा'.

सोशल मीडिया पर डेट्स से लेकर वेन्यू तक हो चुका है फाइनल!

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी (Sidharth Kiara Wedding Date) की शादी को लेकर लंबे समय से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धार्थ और कियारा (Sidharth-Kiara Wedding Venue) राजस्थान में 6 फरवरी को सात फेरे लेंगे. इतना ही नहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि कियारा और सिद्धार्थ के शादी के फंक्शन्स 4 और 5 फरवरी को राजस्थान में ही आयोजित किए जाएंगे. अब सिद्धार्थ और कियारा की शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है. यह कहना तो मुश्किल है लेकिन फैंस को दोनों एक्टर्स की शादी का बेसब्री से इंतजार है.

