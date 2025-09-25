इमरान हाशमी का वो सुपरहिट गाना, जो आज भी है लाखों लोगों का फेवरेट, राघव-कियारा भी दे चुके आवाज

Emraan Hashmi Arabic Song The Ba***ds of Bollywood: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने पिछले हफ्ते अपनी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (The Ba**ds of Bollywood) से डायरेक्शन की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं. उनकी ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसको दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल और साहेर बम्बा ने शानदार काम किया, लेकिन असली स्टार बने राघव जुयाल.

राघव ने सीरीज में इमरान हाशमी को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया, जिसमें उन्होंने 'मर्डर' फिल्म के मशहूर गाने 'कहो ना कहो' पर परफॉर्म किया. उनका ये सीन वायरल हो गया और सुहाना खान ने भी इसे शेयर किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राघव से पहले ये काम कियारा आडवाणी ने भी किया था? साल 2019 में अपनी फिल्म 'कबीर सिंह' के रिलीज के बाद कियारा एक शो में पहुंचीं. जहां उन्होंने एक मजेदार सेगमेंट में हेडफोन लगाकर 'कहो ना कहो' का अरबी वर्जन गाने की कोशिश की.

Raghav juyal killed this sequence with emraan

#TheBadsOfBollywoodpic.twitter.com/TSpkrUS6oe Add Zee News as a Preferred Source — (@ankaheenbatein) September 18, 2025

वायरल हो रहा कियारा का पुराना वीडियो

कियारा ने इस गाने को बड़े ही प्यारे और मजाकिया अंदाज में किया था, लेकिन सही तरीके से बोल नहीं पाईं. उनका वो पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शो के एंकर नितिन कक्कड़ ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए मजाक में लिखा था कि कियारा ने राघव को कड़ी टक्कर दी. उन्होंने इसे अपने सबसे मजेदार इंटरव्यू में से एक बताया. इस वीडियो पर फैंस ने खूब मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा कि ये इंटरनेट पर उनका नया पसंदीदा वीडियो है.

राघव जुयाल की परफॉर्मेंस ने जीता दिल

तो किसी ने कियारा के 'रातां लम्बियां' कवर को याद दिलाया. हर किसी को उनका ये क्यूट अंदाज बहुत पसंद आया. उधर राघव जुयाल का परफॉर्मेंस भी लोगों के दिलों पर छा गया. उन्होंने जिस तरह से इमरान हाशमी की याद दिलाई, उसे देखकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हुई. एक फैन ने लिखा, 'ओजी लीजेंड इमरान हाशमी तो बस एक ही हैं, लेकिन राघव का अंदाज भी कमाल है'. किसी ने उनके गाने की नकल करने के तरीके को मजेदार बताया.

दोनों की हो रही तुलना

उनकी ये एंट्री सीरीज की सबसे बड़ी हाइलाइट बन गई. सोशल मीडिया पर दोनों वीडियोज की तुलना की जाने लगी. लोग मजाक-मजाक में पूछने लगे कि आखिर असली जीत किसकी है, कियारा की प्यारी और हंसी-खुशी वाली कोशिश या फिर राघव का मजेदार और स्टाइलिश अंदाज. दोनों ही क्लिप्स ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और इमरान हाशमी के गाने को फिर से ट्रेंडिंग बना दिया. नेटिजन्स के लिए ये एक मजेदार चर्चा का टॉपिक बन गया.

राघव-कियारा की पर्सनल लाइफ

ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सितारों ने इमरान हाशमी के गाने को नए अंदाज में जिंदा कर दिया. वहीं, कियारा आडवाणी इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं. जुलाई में उन्होंने और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी नन्हीं बेटी का स्वागत किया. दोनों इस नए सफर का मजा ले रहे हैं. फैंस अब इंतजार कर रहे हैं कि कियारा जल्द ही फिल्मों में वापसी करें. दूसरी ओर राघव जुयाल का करियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.