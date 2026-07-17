'यश भी शादीशुदा हैं और बच्चों के पिता हैं...' कियारा आडवाणी के सपोर्ट में उतरे 'टॉक्सिक' एक्टर, ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Kiara Advani Toxic Song Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' के गाने 'तबाही' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. गाने में हसीना के ग्लैमरस अंदाज और यश के साथ दिए रोमांटिक सीन को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और सवाल उठाए कि शादी और मां बनने के बाद ऐसे गाने नहीं करने चाहिए. लेकिन इसी बीच फिल्म 'टॉक्सिक' के एक्टर बेनेडिक्ट गैरेट ने कियारा का समर्थन किया है. उन्होंने ट्रोल्स की सोच पर जमकर सवाल उठाए हैं और इसे दोहरा रवैया बताया है.
एक्टर बेनेडिक्ट गैरेट ने कहा, 'जहां एक तरफ लोग यश के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इमोजी भेज रहे हैं, वहीं कियारा का मजाक उड़ाया जा रहा है.' उनके मुताबिक, जब बात एक महिला कलाकार की आती है, तो लोग अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं.
कियारा आडवाणी और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में एक्टर बेनेडिक्ट गैरेट भी नजर आने वाले हैं. इस बीच एक्टर ने कियारा को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है. बेनेडिक्ट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह कहते हैं, 'यश भी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. फिर सिर्फ महिला कलाकार को ही आलोचना क्यों झेलनी पड़ती है, जबकि पुरुष कलाकार की तारीफ होती है?'
उन्होंने आगे कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि दोनों कलाकार हैं और उनका काम सिर्फ अपने किरदार को पर्दे पर ईमानदारी से निभाना है. उन्होंने वीडियो में कहा कि कलाकार दर्शकों को यह भरोसा दिलाते हैं कि उनके किरदार एक-दूसरे से प्यार करते हैं, भले ही असल जिंदगी में ऐसा न हो. उनका काम कहानियां सुनाना और इंसानी भावनाओं को पर्दे पर दिखाना है. इसलिए पर्सनल लाइफ के आधार पर किसी कलाकार को जज करना सही नहीं है.
एक्टर ने आगे कहा कि कियारा की एक्टिंग पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, बल्कि उन्हें सिर्फ किसी की पत्नी और मां होने की वजह से जज किया जा रहा है. बेनेडिक्ट के अनुसार, यह दोहरी सोच और पाखंड है कि शादी के बाद एक एक्ट्रेस से उम्मीद की जाए कि वह ऐसे किरदार निभाना छोड़ दे.