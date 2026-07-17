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'यश भी शादीशुदा हैं और बच्चों के पिता हैं...' कियारा आडवाणी के सपोर्ट में उतरे 'टॉक्सिक' एक्टर, ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

Kiara Advani Toxic Song Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के गाने 'तबाही' के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस को 'टॉक्सिक' के एक एक्टर ने सपोर्ट किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:54 PM IST
'यश भी शादीशुदा हैं और बच्चों के पिता हैं...' कियारा आडवाणी के सपोर्ट में उतरे 'टॉक्सिक' एक्टर, ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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