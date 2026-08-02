यश संग इंटीमेट सीन पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी ने ट्रोलर्स की लगाई क्लास; बोलीं- 'ये बहुत घिनौना है'

Kiara Advani Toxic Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' के गाने 'तबाही' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस गाने में कियारा ने एक्टर यश के साथ एक से बढ़कर एक इंटीमेट सीन दिए हैं, जिसे लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. कुछ लोगों ने एक शादीशुदा महिला और मां होने के नाते उनके फैसलों पर सवाल उठाए हैं.
ट्रोलर्स एक शादीशुदा महिला और मां के तौर पर उनके किरदारों के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि एक्टर यश, जो खुद शादीशुदा हैं, उन्हें उन्हीं सीनों के लिए बहुत कम आलोचना का सामना करना पड़ा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने इस ट्रोलिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'बेकार' और 'घटिया' बताया है. हुमा का मानना है कि फिल्म से जुड़ी महिलाएं और निर्देशक ही अंत में जीतेंगे और यह फिल्म आलोचकों का मुंह बंद कर देगी. उन्होंने कहा कि शब्दों से लोगों की मानसिकता बदलना संभव नहीं है, इसलिए वह चाहेंगी कि फिल्म ही अपना जवाब दे.
'तबाही' गाने के रिलीज होने के बाद कियारा को न केवल भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा, बल्कि ट्रोलर्स ने उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी निशाना बनाया. कियारा के ऑन-स्क्रीन काम की आलोचना धीरे-धीरे उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी शादी पर टिप्पणियों में बदल गई. हुमा के भाई साकिब सलीम ने भी इन ट्रोलर्स पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर 'ये लोग कौन हैं?'
ब्रिटिश एक्टर बेनेडिक्ट गैरेट, जो 'टॉक्सिक' का हिस्सा हैं, ने भी कियारा का बचाव किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यश भी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, तो केवल महिला को ही गालियां क्यों दी जा रही हैं और पुरुष को तालियां क्यों मिल रही हैं? उन्होंने साफ किया कि वे पेशेवर कलाकार हैं और उनका काम किरदारों को पर्दे पर उतारना और कहानियां सुनाना है.
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' एक एक्शन फिल्म है, जिसके जरिए यश 'KGF' के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी पांच फीमेल एक्ट्रेस लीड रोल में हैं. यह फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.