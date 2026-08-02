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यश संग इंटीमेट सीन पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी ने ट्रोलर्स की लगाई क्लास; बोलीं- 'ये बहुत घिनौना है'

Kiara Advani Toxic Movie: यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' काफी सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के गाने 'तबाही' में कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने ट्रोलर्स की फटकार लगाई है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस क्या बोली-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:15 PM IST
यश संग इंटीमेट सीन पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी ने ट्रोलर्स की लगाई क्लास; बोलीं- 'ये बहुत घिनौना है'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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