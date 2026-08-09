कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया बचाव, बोले- 'तुम्हारी बेस्ट फिल्मों में से एक'

Sidharth Malhotra Showers Love Toxic Trailer: फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से काफी चर्चा में बना हुआ है. ट्रेलर को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसी बीच कियारा आडवाणी को अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा का साथ मिला है. जहां सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स यश के साथ इंटीमेट सीन को लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं पति ने फिल्म के लिए उनकी मेहनत पर ध्यान दिया है और उम्मीद जताई है कि यह उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक हो सकती है.
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए लिखा, 'मेहनत, संघर्ष और जुनून...यह सब बड़े पर्दे पर दिखने वाला है. यह तुम्हारी बेस्ट फिल्मों में से एक होने वाली है. मैं उस जादू को देखने के लिए उत्सुक हूं जो आपने और पूरी टीम ने रचा है.'
सिद्धार्थ की यह पोस्ट उन सोशल मीडिया ट्रोल्स के बीच आई है, जो कियारा को फिल्म के गाने 'तबाही' में उनके इंटीमेट सीन को निशाना बना रहे हैं. इस गाने में कियारा और यश के बीच कुछ बेहद करीबी और इंटीमेट सीन दिखाए गए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर मिला-जुला रिएक्शन आ रहा है. सिद्धार्थ ने अपनी शुभकामनाओं के साथ यह भी बताया कि वह 26 अगस्त को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि फिल्म के लीड एक्टर यश भी शनिवार को बेंगलुरु में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कियारा के समर्थन में खड़े नजर आए. यश ने कियारा के समर्पण की सराहना की और उनसे कहा कि वह उस नकारात्मकता पर ध्यान न दें, जो अक्सर एक एक्टर होने के साथ आती है. यश ने कार्यक्रम में कहा, 'कियारा, आपने जिस तरह का रोल किया है, आप बहुत समर्पित हैं. हमें लगा था कि इतने बड़े कलाकारों को लाना समस्या होगी, लेकिन कियारा बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं. एक एक्टर के रूप में आपको जो झेलना पड़ता है, उसकी परवाह न करें. आप जिसमें विश्वास करती हैं, वही करें, लोग उसे सराहेंगे.'
गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है. इस फिल्म में यश और कियारा आडवाणी के साथ रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी लीड रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म सिनेमाघरों में 26 अगस्त को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.