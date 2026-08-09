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कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया बचाव, बोले- 'तुम्हारी बेस्ट फिल्मों में से एक'

Sidharth Malhotra Showers Love Toxic Trailer: फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बीच पति सिद्धार्थ मल्होत्रा और को-स्टार यश उनके बचाव में उतरे हैं. सिद्धार्थ ने इसे कियारा की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक बताया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 09, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:02 PM IST
कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन्स पर मचा बवाल, पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया बचाव, बोले- 'तुम्हारी बेस्ट फिल्मों में से एक'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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