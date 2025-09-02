फिर हुआ कपिल शो में हंगामा? 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक ले रहे कॉमेडियन कीकू शारदा, अब यहां मचाएंगे धमाल

Kiku Sharda: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से मशहूर कॉमेडियन कीकू शारदा ब्रेक ले रहे हैं. कुछ दिनों से कीकू शो में नजर भी नहीं आ रहे हैं. अब इसकी वजह का भी खुलासा हो गया है. दरअसल, कीकू शारदा नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में हिस्सा लेने जा रहे हैं.
Kiku Sharda: मशहूर कॉमेडियन कीकू शारदा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से ब्रेक लेने वाले हैं. वह कुछ दिनों के लिए कपिल शर्मा के इस कॉमेडी शो में दिखाई नहीं देंगे. इसकी वजह भी पता चल गई है. दरअसल, कीकू शारदा नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में हिस्सा लेने जा रहे हैं. इस शो की शूटिंग बुधवार से शुरू होने जा रही है.
इस शो में नजर आएंगे कीकू शारदा!
'राइज एंड फॉल' से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कीकू शारदा इस शो में नजर आने वाले हैं. इसलिए वह कुछ दिनों के लिए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में दिखाई नहीं देंगे. जब तक वे नए शो के हाउस में हैं, तब तक वे पुराने वाले शो पर नजर नहीं आएंगे. 'राइज एंड फॉल' एक नया रियलिटी शो, इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह शो नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को कड़ी टक्कर देगा.
अशनीर ग्रोवर करेंगे होस्ट
इसे 'शार्क टैंक' फेम मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं. शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ बिग बॉस के जैसा ही है. इस शो में अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, धनश्री वर्मा और कुबरा सैत जैसे कलाकारों की एंट्री कंफर्म हो गई है. बाकी कंटेस्टेंट के बारे में जल्द ही बताया जाएगा. कहा जा रहा है कि अशनीर खुद 'राइज एंड फ़ॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं. वो इस शो में आने वाले पांच कंटेस्टेंट को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं. अशनीर ने तब कहा था कि वो इस शो के लिए सही नहीं थे.
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा स्ट्रीम
बताया जा रहा है कि शो की कास्टिंग स्टार की पॉवर के अनुसार की जा रही है, ताकि इससे अधिक से अधिक दर्शक जुड़ सकें. इस बारे में बात करते हुए एक सोर्स ने कहा था, अशनीर सुरक्षित विकल्पों को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. वह ऐसे प्रतियोगियों पर जोर दे रहे हैं जो इंडस्ट्री में बढ़त रखते हों, रणनीतिक रूप से सोचते हों और रुख को अपनी ओर करने में माहिर हों. ‘राइज एंड फॉल’ अमेजन एमएक्स प्लेयर पर बहुत जल्द स्ट्रीम होगा. फिलहाल इसके कुछ कंटेस्टेंट ने इसका प्रमोशन शुरू कर दिया है.
