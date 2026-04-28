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Hindi NewsबॉलीवुडKing 100: नागार्जुन के साथ 28 साल बाद फिल्म करने जा रहीं तब्बू, कभी थे इश्क के चर्चे; अब सिनेमाई इतिहास रचने को तैयार

King 100: नागार्जुन के साथ 28 साल बाद फिल्म करने जा रहीं तब्बू, कभी थे इश्क के चर्चे; अब सिनेमाई इतिहास रचने को तैयार

एक्ट्रेस तब्बू और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन लंबे अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे है. दोनों कलाकार फिल्म 'किंग100' में नजर आएंगे. यह प्रोजेक्ट नागार्जुन के '100वीं' फिल्म होगी. सोमवार को अभिनेत्री तब्बू ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए इस खबर की पुष्टि की.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:47 PM IST
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King 100: नागार्जुन के साथ 28 साल बाद फिल्म करने जा रहीं तब्बू, कभी थे इश्क के चर्चे; अब सिनेमाई इतिहास रचने को तैयार

एक्ट्रेस तब्बू और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन लंबे अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे है. दोनों कलाकार फिल्म 'किंग100' में नजर आएंगे. यह प्रोजेक्ट नागार्जुन के '100वीं' फिल्म होगी. सोमवार को अभिनेत्री तब्बू ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की. शेयर की गई तस्वीर में फिल्म का क्लैपरबोर्ड एक आलीशान और शाही काली कुर्सी पर रखा हुआ नजर आ रहा है. अभिनेत्री ने लिखा, "और, हमने किंग 100 के लिए नागार्जुन और अन्नपूर्णा स्टूडियोज के साथ शुरुआत कर दी है."

तब्बू के साथ शुरू की करियर की 100वीं फिल्म

नागार्जुन की 100वीं फिल्म होने के कारण यह उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली है. इस फिल्म का निर्माण उनके अपने प्रोडक्शन हाउस 'अन्नपूर्णा स्टूडियोज' के तहत किया जा रहा है. फिल्म को तेलुगु, तमिल और हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. रा. कार्तिक द्वारा निर्देशित फिल्म 'किंग100' एक एक्शन-फैमिली ड्रामा होगी. जैसे-जैसे शूटिंग आगे बढ़ेगी, कास्ट और क्रू के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

दिखेगी तब्बू और नागार्जुन की केमिस्ट्री

तब्बू और नागार्जुन की केमिस्ट्री हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है. दोनों साथ में पहली बार 1996 की रोमांटिक फिल्म 'निन्ने पेल्लादता' में एक साथ नजर आए थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी. साथ ही, इसने तेलुगु में 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था.

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इसके बाद, ये दोनों 1998 में आई कॉमेडी फिल्म 'आविडा मा आविषे' में एक साथ नजर आए. यह फिल्म 1940 की अमेरिकी फिल्म 'माई फेवरेट वाइफ' से प्रेरित है. फिल्म की कहानी विक्रंथ (नागार्जुन) और अर्चना (तब्बू) के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में दोनों शादी करते हैं, लेकिन बाद में उनके बीच अनबन शुरू हो जाती है. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा भरपूर प्यार दिया है. सालों बाद उन्हें एक साथ देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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